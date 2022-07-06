土耳其里拉(Lira)周三再度走跌，將下跌時間延長到一周時間。美元的基本面走強、投資人對高通膨的擔憂，以及對土國應對經濟困境的政策擔憂，都拉低了里拉走勢。

在周三亞洲時段下午4點，里拉兌美元跌1%，為17.2里拉。里拉曾在上周一短暫上揚到16.03，隨後一路下滑。

里拉今年以來已經貶值23%。而里拉去年曾一度暴跌44%，當時儘管通膨高漲，土國總統艾爾多安(Tayyip Erdogan)仍堅持要央行削減利率，貨幣政策被評為荒腔走板；去年6月土耳其通膨高達79%。

市場也在評估原油價格周二下跌近10%，對能源進口國土耳其的影響。經濟學家估算，布倫特原油價格每上升10美元，意味著土耳其年度能源進口帳單將增加45億至60億美元。土耳其去年進口石油約500億美元。

高漲的能源價格，也打亂了政府試圖控制預算赤字的努力，據路透調查，土耳其今年的經常帳赤字將超過400億美元。

里拉在兩周前一度獲得支撐，當時土國的銀行監管機關對於持有大量外匯的企業進行資本管制，限制它們獲得里拉貸款。