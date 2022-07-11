歐洲股市周一開盤明顯疲弱。投資人擔憂能源供應的衝擊；而中國新冠病例數上升，也壓低了大宗商品相關股票表現。

俄羅斯天然氣輸往德國最重要的北溪一號，從周一開始進入每年一度的維修期，流量將暫時停止10天，但是許多政府、企業和市場都擔心，供應的暫停將會因為部分原因而無限期地推延，並且破壞了歐洲冬季儲備的計畫。

周一泛歐Stoxx 600指數早市跌4.72點或1.13%，為412.40點，終止此前的連三漲走勢。

分布廣泛的板塊都下跌，礦業股領跌3.5%最多，依賴中國需求較多的奢侈品股跌2.8%。

上海新冠病例數再次揚升，Omicron亞變異株BA.5.2.1也現蹤。市場擔心中國可能會祭出新一輪新冠社交管制措施，可能再度損害中國經濟成長。

隨著歐元和美元接近平價，也加劇了投資對於企業第二季財報的悲觀看法。

丹麥銀行(Danske Bank)跌6.1%；受到利率迅速上升和金融市場狀況不佳的影響，該行下調全年獲利展望。