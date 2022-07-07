美元的略微拉回，提供給歐元一絲喘息空間，歐元從本周達近20年低位後，目前回穩。能源價格高漲，引發衰退擔憂。

包括歐元等風險資產在周四逐步回穩；投資人也艱困地應付衰退的風險，以及升息暫停的潛在可能。

歐元兌美元目前上漲0.2%，為1.02美元。而周三歐元再下探到1.01615美元，近20年低位。

德意志銀行全球外匯主管George Saravelos說，如果在聯準會升息情況下，歐洲和美國在第三季雙雙跌入衰退，歐元可能會看見0.95~0.97美元的水準。Saravelos也表示，有兩個因素會讓歐元的跌勢出現反轉，一是聯準會的(貨幣)收緊周期出現長期停滯，另一要素為烏克蘭敵對狀態的結束，歐洲能源吃緊的狀態見頂，不會變更差。

美元指數目前下跌0.2%，為106.88，從周三的107.27稍微回落。

瑞士法朗兌歐元仍徘徊在2015年以來的高位，為0.9872歐元。瑞士央行已經發出訊號，準備讓瑞士法朗走強，以遏制進口通膨問題。瑞士通膨率連五個月上漲，引來央行收緊貨幣的擔憂。

英鎊上漲0.5%，目前來到1.1974美元；英國首相強生(Boris Johnson)剛剛宣布辭去首相職位。

分析師表示，英鎊走勢主要基於對全球衰退的整體經濟擔憂，而非英國的政治動盪。