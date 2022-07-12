歐元兌美元匯率周二徘徊在近20年的低位。市場擔心能源供應危機將把歐洲推向衰退；另一方面，聯準會也持續收緊政策，以對抗高通膨。

歐元匯率周一跌到1.0051美元，為2002年12月以來最低水準，也反映出市場對歐洲衰退的擔憂加劇。

美元指數變化不多，為108.17；此前該指數曾飆至108.26，2002年10月以來最高點。

俄羅斯的北溪一號管線進行年度維修，預計將中斷供應10天。歐洲政府、企業、市場都擔心俄羅斯可能會延長維修期，加劇歐洲能源供應危機，並加速經濟衰退。

歐元的疲軟也是美元指數升高的重要原因。避險的美元也受到其它國家成長擔憂的支撐，例如中國實施嚴格的新冠清零政策，以遏止疫情擴散。

另外，人們預期聯準會升息速度會比其它央行更快，也推升美元走高。

歐洲岌岌可危的經濟情勢，降低了人們對歐洲央行今年啟動更多緊縮政策的押注。市場此前一直批評歐洲央行升息動作落後於聯準會。

澳洲聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)匯率策略師Carol Kong表示，美元確實是全面地走強，反映出對全球衰退的擔憂。與此同時，聯準會的注意力專注放在高通膨上，他們將繼續升息。而風險在於歐元兌美元匯率，本周可能會跌至平價。