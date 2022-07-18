周一官方公布的數據顯示，義大利五月出現貿易逆差1200萬歐元，表現遠遜於去年同期的順差56.33億歐元。
義大利國家統計局ISTAT指出，出口年增29.5%，進口年增48.8%。
在歐盟27國家內部，義大利五月貿易順差2.46億歐元，也遠低於去年同期的8.50億歐元順差表現。對歐盟國家出口年增32.6%，進口年增36.6%。
而對俄羅斯能源更為依賴的德國，上周也公布五月出現貿易逆差，高達10億歐元，並為近30年、兩德統一以來首見的逆差；主要原因為能源進口成本上漲太多。
周一官方公布的數據顯示，義大利五月出現貿易逆差1200萬歐元，表現遠遜於去年同期的順差56.33億歐元。
義大利國家統計局ISTAT指出，出口年增29.5%，進口年增48.8%。
在歐盟27國家內部，義大利五月貿易順差2.46億歐元，也遠低於去年同期的8.50億歐元順差表現。對歐盟國家出口年增32.6%，進口年增36.6%。
而對俄羅斯能源更為依賴的德國，上周也公布五月出現貿易逆差，高達10億歐元，並為近30年、兩德統一以來首見的逆差；主要原因為能源進口成本上漲太多。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。