在歐洲央行(ECB)加速升息後，歐元兌美元匯率周五仍接近在近兩周新高水準，遠離1比1平價匯率。

歐元目前徘徊在1.0203美元。

周四ECB將基準存款利率升息50個基點，歐元在震盪交易中上漲，一度大漲，最高來到1.0279美元，後來回落，周四收在升0.17%，為1.0198美元。

商業支付公司Corpay的首席市場策略師Karl Schamotta說，ECB已經展現出靈活性，並願意超越自己的前瞻指引，顯示貨幣政策的鷹派已經獲得控制權。

然而歐元在周四上漲勢頭有所趨緩，主要是ECB總裁拉加德(Christine Lagarde)提到，ECB雖然加速撤離負利率區間，但是不改(利率)最終的落點位置。

Monex USA的交易副主管John Doyle說，歐元的走強的反應是正確的，因為這縮小了ECB和美聯準會之間的息差。

然而倫敦Caxton的市場情報主管Michael Brown認為，歐元的升高可能是短暫的，因為歐元區經濟衰退的風險仍然很高。

歐元兌美元匯率在上周一度跌到1比1的水準，然而在預期ECB加速收息、北溪一號將如期恢復供應的利多消息下，歐元逐漸回穩。

交易員也在關注義大利政局，總理已提出辭職，國會即將迎來改選，並對金融市場造成衝擊。