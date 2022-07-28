日本大企業Panasonic以及武田製藥(Takeda Pharmaceutical)不約而同地選在28日，公布自己不如市場預期的季報結果。

武田製藥表示，上季營利年減39%。回到2021年同期，當時武田曾因出售旗下資產，注入一次性約1314億日圓收益後，使得比較基期墊高，也讓這次最新季報的營利會大減近40%。

從4到6月這3個月，武田營業利益為1505億日圓，約11.1億美元，2021年同期則是2490億日圓。武田指出，還是維持全年獲利目標5200億日圓不變。但是，市場普遍預期卻是比較高的5,390億日圓。

至於Panasonic，上季營利也從一年前的1,044億日圓，大減至637億日圓，約4.7億美元，較市場預估733億日圓還要少許多。回想2021年此時，因為家電以及車用電池需求暢旺，Panasonic獲利能力也一度大增。