韓國半導體雙雄之一SK海力士，27日最新財報顯示，第2季營收以及營利雙雙創佳績並寫下新高紀錄。不過，放眼2022下半年，全球記憶體晶片需求恐怕不是那麼樂觀。

SK海力士透過視訊會議指出，這邊所謂的記憶體產品，是指個人電腦還有智慧手機，可能都會比之前預估的量來得低。客戶應會先以消耗自身庫存為主，故來自資料中心伺服器記憶體的需求也可能會降低。

全球需求不強，主要是受到幾個因素干擾，像是全世界通膨還是大漲、主要經濟體會不會出現衰退，還有中國大陸因清零政策常常封城下，智慧手機銷售量也跟著趨緩。此外，包括美光在內的多家晶片業者也示警，過去兩年多都在短缺的晶片產品，目前看起來供過於求情況是愈來愈嚴重。

雖然像亞馬遜等大型科技業者，為滿足客戶雲端需求廣建資料中心，但SK海力士表示，原本還冀望伺服器晶片將是記憶體產品中，唯一在2022下半年發光發熱的，但目前看來屆時的需求恐怕會減少。

另外，三星電子曾在7月上旬表示，智慧手機雖賣得不理想，但伺服器記憶體晶片需求仍強勁。因此，上季財報還是可繳出一張漂亮成績單，同時也可望寫下4年以來，最佳第2季獲利紀錄。

SK海力士第2季財報中，營利狂增56%至4.2兆韓元，約32億美元，2021年同期則為2.7兆韓元。這家韓國半導體第2把交椅，上季營利能首次突破4兆韓元，也是要拜伺服器客戶大量進貨以及強勢美元所賜。因為，產品交易都以美元報價。

同時，SK海力士年增34%的營收，也是單季第1次超過13兆韓元，並衝高到13.81兆韓元。至於上季DRAM出貨量季增約10%左右，NAND成長幅度則是接近兩位數字。