確診數反彈！本土今+31152 死亡60人、中重症92例

國內疫情持續降溫，中央流行疫情指揮中心今天公布3萬1152例本土病例，另新增92例中重症個案與60例死亡個案，其中中重症個案為5月28日以來首度低於百例，寫下一個半月來新低；死亡人數則是5月25日以來最低。

指揮中心發言人莊人祥表示，依照過去經驗，周二新增的個案數通常是一周最高的一天，今天新增的3萬1152例比上周二要降低約13.3％，雖然整體趨勢仍在下降，不過降幅已趨於緩和。

指揮中心表示，今日新增之31,152例本土病例，為14,893例男性、16,242例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,823例)、臺中市(4,030例)、高雄市(3,555例)、桃園市(2,858例)、臺北市(2,808例)、臺南市(2,592例)、彰化縣(1,655例)、屏東縣(1,168例)、雲林縣(1,033例)、苗栗縣(902例)、嘉義縣(797例)、宜蘭縣(760例)、新竹縣(728例)、南投縣(617例)、花蓮縣(554例)、臺東縣(506例)、新竹市(502例)、嘉義市(425例)、基隆市(390例)、金門縣(223例)、澎湖縣(182例)、連江縣(44例)。

指揮中心指出，今日新增60例本土病例死亡個案，為36例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、57例具慢性病史、42例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月10日至7月10日，死亡日期介於5月11日至7月9日。

指揮中心說明，今日新增145例境外移入個案中，為87例男性、58例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓、德國及泰國(各2例)、美國、土耳其、英國及荷蘭(各1例)移入，另135例感染國家調查中。入境日期介於今年7月10日至7月11日。

羅一鈞也公布最近一周的長照機構投藥情形，7月4日至7月10日的投藥率達90％，累計死亡數僅72人，數字與前幾周相比都呈現下降趨勢，截至目前機構確診人數與住民感染人數已達4萬3487人，累計死亡1140人，致死率為2.6％，與目前國內80多歲染疫致死率2.73％相當。

專責病床數方面，目前全國空床率高達58.3％，全國各區也僅台北區空床率未達5成（46.1％），羅一鈞指出，由於空床率已逼近6成，明天將召開會議，討論降低專責病房開設數相關事宜。

國內疫情持續緩降，指揮中心何時才考慮降級？莊人祥表示，由於目前新冠肺炎仍被世界衛生組織列為緊急公衛事件，加上目前國內新冠致死率達萬分之17，仍比流感化的萬分之10高，因此這部分仍然需要努力推動次世代疫苗引進、接種等防疫作為。

有醫師推估，9月後BA.4、BA.5打舉侵台後恐再掀一波疫情，擔憂累計死亡人數將破萬，莊人祥也回應，國際間雖然有看到BA.4、BA.5會帶來新一波疫情，但死亡率沒有比較高，推估到時候單日新增可能重返2至3萬例，不過死亡人數不會像先前一、兩百例那麼多，會持續努力避免死亡人數增長，給予確診民眾快速診斷、積極治療的服務。