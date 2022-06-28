全球光學解決方案的領導者艾邁斯歐司朗（SIX：AMS）與巴斯夫歐洲（BASF SE）的全資子公司、創新生物識別技術的先驅trinamiX GmbH宣布共同開發一種展示系統，可在OLED螢幕後方實現人臉認證，具有行動支付所需的超高安全效能。該展示裝置於6月27日至29日在美國聖荷西的Sensors Converge 2022首次展出。

艾邁斯歐司朗和trinamiX聯手為智慧手機製造商提供高度安全和方便的使用者認證系統，該系統將於今年內推出。其解決方案的核心是trinamiX經認證的人臉驗證軟體和艾邁斯歐司朗的專用投影器。基於這一創新組合，該解決方案能夠在智慧手機顯示幕下方運行，並因而推動小尺寸和高性價比的產品設計成為可能。

最近，trinamiX人臉認證通過一種基於皮膚檢測的新型活體識別，已證明能夠可靠地抵禦先進的詐欺攻擊。該解決方案已通過認證，符合全球領先的Android Biometric Class 3、IIFAA生物識別人臉安全測試要求和FIDO聯盟標準。

艾邁斯歐司朗資深產品經理Matthias Gloor表示：「trinamiX的解決方案已經針對欺騙嘗試進行了全面測試。即使攻擊者使用極逼真的面具，也會被偵測發現，並徹底拒絕存取。我們為手機製造商提供了一種解決方案，能夠滿足行動支付目前最高的安全要求，同時能夠輕易整合到他們的設備中。」

該公司的首個展示系統採用了艾邁斯歐司朗的紅外點陣投影器和泛光照明器，結合trinamiX獨特的軟硬體模組，即使整合到OLED螢幕後方，也能共同實現高度安全和方便的效能。

trinamiX智慧手機業務亞洲區負責人Stefan Metz表示：「艾邁斯歐司朗最佳化的投影方案與我們的解決方案完美匹配我們獨特的硬體和演算法結合，能夠快速生成可靠的人臉驗證結果，為智慧手機用戶提供極其流暢的體驗。我們很高興終於能向客戶呈現新一代解決方案。」