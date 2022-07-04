生技、醫療保健類股基金在6月表現抗跌，成為市場資金的避風港，生技業受惠於下半年迎來多場醫學年會與展覽、併購活動回溫，正蘊藏轉機題材，而醫療保健產業則與景氣連動度低，具防禦色彩。今早在台股掛牌的3檔生技基金全面翻紅，包括群益NBI生技(00678)、富邦基因免疫生技(00897)、國泰基因免疫革命(00898)等。而該3檔生技基金6月的月線均吃紅。

醫療產業第2季以來的重大併購案持續不斷，醫療類股近期也自低點反彈，保德信指出，光是第2季以來，全球已有4起大型醫療產業的併購案，併購訊息除了可望在通膨風險降低時激勵股價，加上全球主要大型製藥廠現金水位充分，且獲利穩定並維持可承擔的財務槓桿，隨著生技股股價大幅修正後，更提供併購良機，有利產業創新並提升相關企業競爭力。

根據高盛估計，大型藥廠潛在併購能量達7000億至1兆美元之多，可能進行併購的藥廠包括輝瑞、默克、嬌生、賽諾菲和葛蘭素藥廠，發展領域涵蓋癌症、感染、mRNA、基因療法，及蛋白質降解藥物等。隨著醫療產業併購活動頻率增加，有利帶動整體產業加速整合，並對投資氣氛帶來正向幫助。

00678追蹤的是NASDAQ生技指數(NBI)，成分股包含多數知名COVID-19全球防疫概念股，投資比重高達四成，且知名美國製藥商莫德納為第一大成分股權重8%。

00897追蹤的是NYSE FactSet全球基因免疫生技指數，成分股以全球43個國家掛牌上市的普通股、信託憑證(ADR、GDR)為主，並經「市值」、「流動性」和「產業篩選」後，再納入供應鏈綜合關係，給予關鍵字分數後篩出50檔個股。

00898投資目標為追蹤「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」績效表現，「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」是以全球上市的普通股中，致力於基因組學、免疫醫療和生物技術等行業開展業務的公司，作為其股價表現基準。其投資範圍橫跨全球，包括但不限於疫苗研發、製藥、基因定序、基因編制、生物技術、醫療保健等公司類別，並且該指數是以已開發市場國家(包括台灣、韓國、但不包含中國)之交易所上市之50檔成分股證券組成。