連鎖餐飲集團王品(2727)今（28）日召開股東常會，通過2021年財報及虧損撥補案。展望2022年，董事長陳正輝表示將透過3方向穩住業績，並表示6月業績已回穩，只要疫情不再出現重大變化，下半年營運表現更審慎樂觀。

同時，陳正輝表示，王品將跨足全新餐飲品類，新品牌預計7月中與大眾見面，目前已有13家新店蓄勢待發，待疫情和緩後將加速追趕、提升業績。

王品2021年全年合併營收雖創171.96億元新高、年增達12.89％，但受疫情三級警戒禁止內用衝擊，營業虧損0.2億元，本業首見虧損。加上疫情期間對品牌門市汰弱留強認列相關損失，使歸屬母公司稅後虧損1.04億元、每股虧損1.4元，首見年度虧損。

陳正輝表示，去年中國大陸因「動態清零」使總體經濟成長放緩，台灣則面臨禁止內用打擊，即使推出外帶外送餐點因應，但王品擅長內用體驗型餐飲，高成本結構經營低單價外帶市場負擔甚大，拖累去年第二、三季虧損擴大，第四季雖大幅轉盈，仍無法補足全年缺口。

此外，王品去年在疫情期間堅持不裁員，保障同仁工作權益。陳正輝對此表示，此舉的確造成短期成本負擔，但餐飲是人的產業，人才對企業長期發展實屬必要投資。

對於2022年再度面臨疫情挑戰，陳正輝指出透過三方面穩住業績，第一是分群經營，將旗下22個品牌分為異國、日料、火鍋、中餐、燒肉、石二鍋6大事業群，整合後端供應鏈、累積廚藝技術和知識，創造綜效。

其次，透過「王品瘋美食APP」整合行銷，以往會員由品牌各自經營，如今整合至單一渠道，可增加200萬會員黏著度。最後為推動餐飲品牌零售化，王品2019年起布局零售市場，3年內就達到8.5億元營收，透過品牌帶動零售、零售再帶動內用策略，創造新成長動能。

展望後市，陳正輝認為，台灣逐漸脫離疫情高原期、上海也正式解封，在時序步入7、8月餐飲旺季下，若無其他因素干擾，下半年營運表現相對樂觀。此外，跨足新品類的新品牌預計7月中與大眾見面，目前有13家新店蓄勢待發，將可推升整體營業規模與獲利。

對於小股東好奇王品大手筆贈送股東厚禮是否划算，陳正輝表示，連4年的大禮包不但帶動市場話題，更有效提升來客數。他分析，多數行銷活動灑優惠券的回籠率至多3～5％，但王品股東大禮包回籠率高達40％，且平均每位股東會帶回2.67位客人用餐，效益相當龐大。