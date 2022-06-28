勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所28日評選出2022卓越管理企業，包括「雙餘實業」、「大武山牧場科技」、「舊振南食品」三家新晉得獎企業。

雙餘實業股份有限公司創立於1989年，從台中深根發展，為自行車配件、家用健身及戶外用品專業ODM、OEM製造商。30年來，立下深厚的技術基礎，加上創新的研發設計能力與穩健的經營模式，持續不斷開發獨特且創意的產品，並成功外銷至全世界。

大武山牧場科技股份有限公司為台灣最大的飼養牧場，從中雞養殖、蛋雞洗選加工到銷售一條龍。目前飼養約130萬隻雞供應雞蛋給麥當勞與全家等客戶，並積極往加工品方向，最近推出熟食茶葉蛋及溏心蛋等產品，深獲市場好評。

舊振南食品股份有限公司透過精緻漢式糕點體現漢餅文化的底蘊，主要產品與服務，包含囍餅、伴手禮、節慶商品與文化體驗，近年以文化傳承為使命，進行數位轉型，並透過線上、實體的全通路營運，提供客戶更佳體驗。

勤業眾信2022「卓越管理企業」完整入圍名單包含雙餘實業股份有限公司、大武山牧場科技股份有限公司、舊振南食品股份有限公司、美科實業股份有限公司、南台彩藝印刷廠股份有限公司、北祥科技服務股份有限公司。

由Deloitte Private所舉辦的「卓越管理企業」（BMC）評選，今年二度於台灣展開。勤業眾信指出，台灣是以民營企業為經濟發展主體，進而孵化眾多隱形冠軍的市場，建議企業領導人應定期梳理自身企業的管理策略與執行效能，特別在多變的環境中更需慢下腳步，超前部署「有序傳承」之道，沉著地帶領企業穩健前行，邁向「永續未來」。

勤業眾信（Deloitte）2022卓越管理企業是勤業眾信根據策略、能力和創新、企業文化與承諾、公司治理和財務等四大理論框架所評選。

另外，勤業眾信今年評選也增設「Requalification（重新認證）」獎項，邀請首屆獲獎企業再次審視其經營成果，「天成飯店集團」、「益張實業」以卓越的經營績效脫穎而出。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，私人暨家族企業始終扮演著台灣經濟發展的重要支柱，隨著永續發展ESG的觀念日益受到重視，企業在自身利益下如何回饋並善盡社會責任，儼然已成為台灣家族企業的不容忽視的課題，特別在台灣經歷去年的三級警戒到今年的疫情高峰，產業與供應鏈皆受到嚴重衝擊，如何在眼前的危機下讓家族企業加入創新思維去沿襲企業文化的精髓與價值，並同時運用數位化科技分析多變的市場因素，在「傳承」與「轉型」兩者之間保持平衡與彈性。

另勤業眾信聯合會計師事務所私人暨家族企業服務（Deloitte Private）負責人李紹平表示，在「卓越管理企業」評選過程中，勤業眾信觀察到，企業的共享價值、願景與文化，是奠定台灣隱形冠軍商業模式與管理建構之基礎。本屆得獎企業對經營模式與人才培育皆投入豐富資源，同時，善於應用制度化管理工具，釐清各事業體定位與關鍵策略主軸，以及財務績效與投資成果，助使經營團隊更有效地推動營運規模成長，在疫情的衝擊下保持韌性、處變不驚、永續成長。

李紹平建議，在國際情勢走向較不明朗的情況下，企業領導人更應審慎檢視未來藍圖與傳承規畫，並定期進行風險評估以確保組織效能與營運作業活動的穩定擴張。

勤業眾信聯合會計師事務所私人暨家族企業管理顧問服務團隊蔡沛成協理表示，家族企業的優勢在於「家族」這個群體對於企業的承諾與支持。然而，Deloitte 2019年的全球家族企業調查發現，僅35％的家族企業管理者認為其企業目標與家族目的一致；此外，僅30％的家族完全認同其企業未來10～20年的發展方向。

這些數據顯示，多數家族企業中，家族成員個人立場與企業整體策略缺乏一致性，甚至可能對企業營運表現、成長、存續產生威脅。蔡沛成建議，家族企業可導入「家族診斷室」架構，由獨立第三方專家深度訪談協助歸納家族企業「接班計畫、出場機制、財富移轉、潛在風險」等易有歧異的議題。藉由階段性的剖析，釐清掌握家族成員信任與界線，並兼顧事業體發展願景與公司治理間的平衡。

蔡沛成提醒，下一代家族企業經營者即將面臨全然不同且更趨複雜的挑戰，善用外部資源長期累積產業趨勢資訊和系統化的分析手法，從客觀角度提供不同的觀點與思考構面，能夠協助家族企業全面診斷營運現況，並促進溝通、凝聚共識，形成更穩固的家族企業發展脈絡，強化競爭優勢、鞏固其成功的基石。

勤業眾信聯合會計師事務所卓越管理企業專案負責人吳志洋資深執行副總經理表示，由Deloitte Private所舉辦的「卓越管理企業」評選至今已舉辦近30年，並於全球超過35個國家／地區逐漸開枝散葉，每年根據「企業策略、能力與創新、企業文化與承諾、公司治理與財務」四大面向，發掘並表揚不同產業中極具潛力，殷實向前，秉承卓越的優質私人企業。獲選的台灣卓越管理企業除了能使用卓越管理企業的標章，提升國際能見度，勤業眾信也期待藉由縝密且獨立的評選過程，建立由不同領域隱形冠軍組成的社群平台，相互深入交流，習取成功經驗。