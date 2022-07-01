台灣最具溫度的賽事「多元信託創新獎」系列活動於2022年7月1日正式啟動，今年除了信託業界徵件外，還擴辦的「信託有愛，徵影活動」，將信託概念推廣到校園，在學校老師與企業業師合力指導下，讓青年學子可以發揮影片創作巧思，用影像展現社會各階層有溫度的信託故事，也期讓更多民眾了解信託，進而善用信託機制，解決社會問題。

金管會主委黃天牧（右 3）頒發 2021 多元信託創新獎獎項。 圖／工商時報資料照片

金管會主委黃天牧曾表示，信託可以應用在生活各個層面，他在官職期間，最讓他在意且一定要推的業務即是「信託」，他自己也從信託法規草擬開始到見證台灣信託業過去20年的演變、成長，自上任金管會主委後，即推出「信託 2.0」政策，希望協助信託的普及，尤其能夠在安養照護上發揮功能，減少社會悲劇產生。

工商時報執行副總經理劉益昌表示，信託蔚為風潮，去年辦理第一屆多元信託創新獎的評選，活動深獲業界、金管會高度讚許，更發現不管在企業界或民間，信託的需求湧現且愈來愈多元，因此今年擴大舉辦增設「信託有愛徵影活動」，將是本系列活動一大亮點，活動發想到落實也獲金管會肯定與支持。

2022 年「多元信託系列活動」增設「信託有愛徵影活動」，採用線上會議模式廣邀 大專院校科系主任、教授一同籌備。圖／工商時報資料照片

值得一提的是，「2022 信託有愛徵影活動」於籌備說明會期間，獲得多位老師的專業建議 與迴響，影片需要符合策略單主題的創意作品，片長180秒以內，首獎獎金三萬元，共計10個獎項。決選入選公告預計於11月7日；得獎名單則在11月25日公告；頒獎典禮於12月16日舉行。「2022信託有愛徵影活動」免報名費，不限個人或共同創作參賽，歡迎大學院校各科系同學揪團參賽，給自己一個跨界、跨系學習的合作機會。

為推廣「信託」觀念的普及性與社會大眾的認同，工商時報預計於2022年11 月7日至2022年11月28日進行網路人氣線上票選活動，凡入圍參賽影片皆有機會透過人氣線上票選被看到，此外，每位參與投票的民眾，在每日觀看影片和投票之時，可天天累積獲得神秘好禮的機會，如此好康的活動，更不容錯過。