美國聯準會六月調升利率3碼，市場預期七月底可能維持升息步調。為因應加速升息趨勢，合庫特別推出閃美元優利定存專案，承作美元定存一個月期年利率1.50％，合庫指出，到期後讓客戶接續七月底可能的升息，再享高利。

合庫分析，由於美國通膨情況持續惡化，聯準會不得不加快升息步伐，繼三月份升息1碼、五月份升息2碼後，六月份加大升息幅度達到3碼，且依聯準會聲明，市場預期七月可能維持相同升息幅度，相較其他主要貨幣，美元高利且升值優勢將更明顯，對美元優利定存商品需求將更殷切，因此合庫為使客戶趕上升息循環浪潮，又能彈性面對後續利率變化，因而特別「快閃美元優利定存」專案，活動期間自111年6月29日至7月8日，透過臨櫃交易、網路銀行、行動網銀APP等交易方式，單筆只要達美金5,000元起，即可享有一個月期年利率1.50％的美元優惠利率。

相較於很多其他銀行的美元優存方案，合庫方案不管是臨櫃或線上方式，均沒有金額上限，且不需搭配任何理財產品，提供客戶高利率、低門檻、短天期的美元優利專案，活動期間結束或額滿即提前截止。

合庫也指出，將同時提供「夜間換匯」、「匯率到價」推播通知服務，隨時掌握鎖定匯率，若利用網路平台以新台幣結匯，還可享有美元3分的減碼優惠。