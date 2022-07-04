由於美股休市，以及投資人觀望周末發布的美國非農就業報告，周一全球股市漲跌不一，而經濟可能衰退的喧鬧聲仍然推動美國公債市場跌深反彈。

周一（7月4日）為美國獨立紀念日，美股休市。

MSCI（除日本外）亞太股票指數周一持平，上周收跌1.8%。日經指數周一收漲0.84%，報26,153.81點。韓股收跌0.18%。

中國上證指數目前漲0.32%，深證成指漲1.02%，滬深300指數漲0.42%，儘管中國東部城市確診數增加而收緊防疫限制。

EUROSTOXX 50指數期貨漲0.5%，FTSE指數期貨漲0.8%。

在上周五反彈收高後，道瓊指數期貨目前下跌0.4%，標普500指數期貨跌0.5%，那斯達克100指數期貨跌近0.6%。

儘管上周五美股回神，但三大指數周線仍然收黑，道瓊指數周線跌1.28%，標普500指數周線跌2.21%，那斯達克指數周線跌4.13%。 上周五晶片股表現疲弱，費城半導體指數重挫3.83%，收在2,458.46點，創下2020年11月10日來新低，周線大跌9.56%。

記憶體晶片大廠美光科技（Micron Technology）本季營收獲利預測遠不及市場預期，執行長Sanjay Mehrotra表示，近來產業需求轉弱，美光將在2023財年採取行動減緩供應增長。

由於需求轉弱導致晶片價格下跌、庫存增加，產業研究公司TrendForce估計2022年第三季DRAM晶片價格將下滑3%～8%。

高盛分析師David J. Kostin表示，在市場陷入極端波動的情況下，除了能源股之外，標普500指數所有主要類股在今年上半年都收黑。目前的熊市完全是由估值驅動，而非因為下修了獲利預測，但我們認為無論經濟是否陷入衰退，企業利潤預測將下滑，每股盈餘將遭到下修。

新一輪財報季將從7月15日拉開序幕，由於成本高漲和數據疲軟，企業獲利預測料將下修。

亞特蘭大聯準銀行備受關注的GDP Now預測在第二季已經下滑至季減年率2.1%，意味著美國經濟已經陷入技術性衰退。

此外，避險需求仍使美元保持在20年高點（105.10）附近，但美國因國慶日休市，周一美元交投清淡。

現貨公債市場休市，而期貨市場則延續漲勢，顯示美國10年期公債殖利率維持在2.88%左右，較6月觸及的高峰下滑61個基點。

美國本周五將公布就業報告，市場預期美國6月非農就業增長放緩至27萬人，平均所得增長略放緩至5.0%。

美國5月非農就業新增39萬人，優於市場預估的32.8萬人。5月失業率持穩於3.6%，仍為2020年2月以來的最低水準。

聯準會本周三將發布6月政策會議記錄，由於決策委員會在6月會議決定升息75個基點，這份會議報告幾乎可以確定將釋出鷹派信號。

市場認為聯準會在7月會議再次升息75個基點的可能性約為85%，並預期到今年底基準利率將升至3.25%～3.5%。

不過澳洲國民銀行（NAB）分析師表示，隨著經濟衰退的可能性越來越大，市場也開始預期聯準會在2023年和2024年降息的力道可能更激進。目前市場預期聯準會在2023年將降息約60個基點。