後製請來得過11座奧斯卡金像獎的「數字王國」精心打造。（杰威爾音樂提供）

MV中周杰倫與友人在凡登廣場。（杰威爾音樂提供）

周杰倫將舊貨市場裡一架有150年歷史的古董鋼琴置身莎瑪麗丹百貨拍攝MV。（杰威爾音樂提供）

周杰倫新歌製作成本及銷售數字都再創紀錄。（杰威爾音樂提供）

樂壇天王周杰倫太屌了！他的新專輯首波主打〈最偉大的作品〉MV在YouTube上線3天突破1000萬觀看人次，微博9小時就破1億人次觀看。專輯預購也創下驚人佳績，數位專輯預購不到3天(60小時)已突破272萬張！實體專輯首批5萬張7小時完售，唱片公司緊急追加3萬張，數位和實體銷售三天吸金約3.85億元。

周杰倫〈最偉大的作品〉歌曲與MV都再創紀錄，從精雕的歌詞、細膩的音樂製作、MV場景與道具的講究、工程浩大的影像拍攝與後製，在在證明周杰倫不斷地在超越自我！而如同電影般呈現的MV，除了是周杰倫精心構思拍攝的內容之外，後製特效團隊的努力功不可沒，整支MV的製作費高達1350萬元，是周杰倫出道以來最昂貴的一支MV。

MV中的時空之旅從一段鋼琴彈奏開始，這段鋼琴曲是電影《不能說的秘密》曲目〈琴房〉的變奏版，周杰倫在古董鋼琴前彈奏這段旋律展開了時空之旅，而這台鋼琴是他在舊貨市場尋到的寶，於是特別租借到MV拍攝現場，特別的是鋼琴要運進莎瑪麗丹(Samaritaine)百貨公司可是工程浩大，請來了大吊車將鋼琴吊掛到頂層，再緩慢垂吊下來，費了一番功夫才讓古董鋼琴完美降落在莎瑪麗丹百貨的「穹頂之下」。

周杰倫2016年在巴黎拍攝〈告白氣球〉MV時，就注意到了有著152年歷史的莎瑪麗丹百貨，他去年再度造訪，表示「我發現這個傳奇百貨的建築風貌融合了現代與過去、經典與時尚，我心想如果在這個巴黎的新地標拍這支MV，那就太cool了！然後我看一些舊照片，當時很多人圍在樓梯邊上看表演，我就在想，如果我把一台老鋼琴放在莎瑪麗丹的頂樓，我彈奏著，就這樣穿梭時空回到過去，這樣不是很cool嗎？」

這也是莎瑪麗丹百貨公司第一次外借給歌手拍MV，在百貨公司打烊後的9小時內，必須搭景、拍攝、拆景，時間相當緊迫，也僅借用兩個晚上的時間來完成這部分場景的拍攝。此外，周杰倫還到藍色列車餐廳、凡登廣場、圓亭咖啡廳取景，讓歌迷在欣賞這支富含藝術底蘊的MV時，也飽覽巴黎風光。此行他動員了很多當地的工作人員，總計20位臨演、近50位的幕後工作人員，助力MV能夠有效率地完成拍攝。

〈最偉大的作品〉MV後製由3家頂尖的後製公司同步進行，一共出動了18位特效師，花了一個多月才完成，其中還包括榮獲過11座奧斯卡金像獎的「數字王國」，打造過電影《鐵達尼號》、《班傑明的奇幻旅程》、《復仇者聯盟》系列等視覺效果的口碑之作！2013年就曾打造虛擬鄧麗君與周杰倫在「魔天倫」巡迴演唱會上跨時空對唱，如今再度合作MV後製，尤其「穿梭時空」的橋段，「數字王國」以不斷漂浮的粒子來呈現，夢幻感的背後有著科學的運算，考究了「流體動力學」原理與「矩陣算法」，以精緻雕琢手法賦予粒子生命力！好萊塢等級的特效製作，讓〈最偉大的作品〉MV電影感十足。

有趣的是，這首歌是先拍好 MV才填歌詞的，除了謝迪提供了詞的想法，黃俊郎更為了歌詞與周杰倫討論很多回，要求完美的周杰倫甚至要好友黃俊郎到他家討論歌詞，睏了就睡在他家，隔天睡醒再繼續討論；直到周杰倫錄音配唱時，因應唱法的改變，黃俊郎都還在錄音室調整歌詞，相當細心雕琢。