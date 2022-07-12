許瑋甯日前剛完成世新傳管MBA碩專班學位，學業有成，事業也馬不停蹄，日前她與老公邱澤參加台北電影獎頒獎典禮，但兩人並未一同現身也沒同台，還頒不同獎項，對外依舊走低調路線；不過日前許瑋甯被時報周刊CTWANT捕捉她認真拍戲的身影，當天老公邱澤的愛車也悄悄現身片場，待許瑋甯收工，開起「愛妻專車」貼心接老婆返家，不刻意放閃，享受只有兩人世界的甜蜜幸福。

許瑋甯在木柵捷運站等待拍攝，一旁有大批劇組工作人員忙著準備。（圖／本刊攝影組）

雖然工作滿檔，但婚姻生活美滿的許瑋甯氣色還是很好。（圖／本刊攝影組）

上月26日晚間九點半左右，許瑋甯與經紀人現身木柵捷運站附近，拍攝新戲《都市懼集》，穿著塑膠拖鞋的她，邊喝水邊和工作人員站在路邊聊天，而一旁則有大批劇組工作人員忙著拍攝準備工作。

因劇情有淋雨畫面，冒著人造雨拍戲的許瑋甯小心翼翼擦拭臉上的雨水。（圖／本刊攝影組）

十點多，許瑋甯換穿黑色皮鞋，走向捷運站準備拍攝，現場工作人員也開始撒下人工降雨，隨後許瑋甯穿上西裝套裝外套，拍攝內容大致上是她走到捷運站口，看著雨勢不停，急著想衝出捷運站，無奈雨勢過大便立刻回頭。同一個鏡頭拍攝了幾回。拍攝空擋，許瑋甯依舊認真防疫，接過工作人員遞給她的口罩戴上，到一旁休息，等候的時間見她坐著打電話聯絡事情。晚間十一點多，拍攝工作結束，許瑋甯在工作人員的陪同下到休息室換裝，接著到劇組的箱型車上休息。

演技受肯定的許瑋甯拍戲過程中表情十足。（圖／本刊攝影組）

拍到晚間十一點多收工，許瑋甯在工作人員的陪同下到休息室換裝。（圖／本刊攝影組）

然而許瑋甯上車休息後，車子卻遲遲未開動，約莫半小時後一輛銀色福斯性能小鋼砲悄悄地現身片場，而這輛車的車主正是老公邱澤，原來她是在等愛人，只見許瑋甯迅速上車後離開片場回到愛巢，就算已經是夫妻關係，也是保持一貫的低調作風。

邱澤開車現身拍片現場接許瑋甯收工回家 。（圖／本刊攝影組）

許瑋甯先前出席活動談起新婚生活，就以「歲月靜好」來形容兩人關係，透露兩人相處方式本來就是低調路線，舒服，嬌羞喊：「我們要走很久，所以要先靜好。我相信會一直這麼甜蜜的。」而之前邱澤被問相同問題，雖然並未分享很細節的生活點滴，但也表示「滿幸福的，很幸福，有一種工作很苦很累、也會覺得心裡有一部分是被溫暖的感覺」。

許瑋甯日前參加台北電影獎頒獎典禮，打扮仙氣動人。（圖／本刊攝影組）

或許兩人過去的感情都曾有過被攤在陽光下的經驗，深知低調才能走得長遠，就連出席對他們倆頗有淵源的台北電影獎擔任頒獎人，夫妻倆也避免同台，但溫馨接送自然是少不了囉！

邱澤出席台北電影獎頒獎典禮，與葉如芬一起上台。（圖／台北電影節提供）

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