好萊塢電影《Edge of the World》擔任馬來西亞國際電影節開幕片，已故賭王何鴻燊千金何超儀與共同監製的老公陳子聰和導演麥可豪茲曼（Michael Haussman）、編劇及監製羅伯阿林（Rob Allyn）以及馬來西亞演員柏榮裴拉勒（Bront Palarae）、沙羅越原住民演員彼得約翰（Peter John）合體現身首映會。即使外面下著雨，也沒有影響他們的心情，導演更特別拿出在荷蘭阿姆斯特丹電影節獲頒的最佳導演獎座上台。

由於該片3年前拍完碰上疫情，歐美地區改在串流平台發行，何超儀一直希望可以在亞洲上映，特別是故事發源地馬來西亞，如今受邀馬來西亞國際電影節開幕片，在吉隆坡最大的Pavilion商場的大地戲院放映，對整個劇組來說相當興奮，也別具意義。當晚下著大雨，冒雨前來的影迷非常多，讓3年沒到馬來西亞的何超儀受到熱烈歡迎，映前、映後簽名、拍照有求必應，她表示非常想念馬來西亞，也特別以廣東話答謝大家。

該片以19世紀英國著名探險家詹姆斯布魯克（James Brooke）的事蹟為藍本，講述他帶領馬來西亞的原住民脫離蠻夷，走出英國的殖民統治，進入文明之路。金球獎影帝強納森萊斯梅爾（Jonathan Rhys Meyers）在片中飾演男主角，何超儀飾演他的前女友—天地會女首領，角色相當關鍵。

導演麥可豪茲曼表示，電影強調真實感，不採用一般好萊塢片使用綠幕的拍攝方式，整部片都在馬來西亞沙羅越、全亞洲最大的原始熱帶雨林實地拍攝，何超儀直言拍攝現場「很熱、很潮濕、很辛苦」，但很開心，尤其是認識了一群來自世界各地的演員及工作人員。片中有些比較危險的場面也是真實取景，其中更有一幕需要演員跳進有鱷魚出沒的河裡，相當驚險。編劇及監製羅伯阿林（Rob Allyn）笑說，冒險拍危險鏡頭的秘訣就是「不要告訴他們河𥚃有鱷魚！」