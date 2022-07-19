徐若瑄拋女神形象展現親和力，與柯震東以酒會友。（甲上提供）

徐若瑄、柯震東主演的愛情電影《初戀慢半拍》，獲選為今年台北電影節開幕片，今（19日）公開正式海報和預告，片中柯震東化身年近30歲還超級純情的母胎單身男孩，因遲遲交不到女朋友，被表哥侯彥西強拉去旅館挑戰人生「初體驗」，遇上溫柔姐姐徐若瑄，展開一段酸酸甜甜的曖昧關係，後續發展令人好奇。

正式海報由知名海報設計師陳世川操刀，以沁人心脾的藍色天空為底，橘色金魚自由翱翔又如在水中悠遊，融化的清涼水珠讓他們彷彿身處柯震東工作的水族館，預告畫面更曝光徐若瑄不斷給予害羞的柯震東鼓勵，霸氣表示：「我說你好，你就是好。」展現姐系女友的優點，手牽手浪漫共舞時，2人彼此對看的眼神電力十足，而最後一幕「近距離對看戲」，更是曖昧噴發。

徐若瑄挑戰演出歷經人生挫折的漂亮姐姐，戲裡戲外都溫柔引導柯震東建立初次合作的默契，提到對方，她說第一印象是「很可愛」，爆料柯震東初次見面就搞笑表演，把軟Q的耳朵全塞進耳洞裡，像《阿凡達》裡的納美人，並坦言這次拍攝對導演陳駿霖、監製李耀華非常放心，加上一流的主創團隊，可以把自己完全交給劇組。

徐若瑄飾演的角色「樂樂」平時喜歡小酌，與家裡經營餐酒館的柯震東因此打開聊天話題，柯震東特別推薦她熱量最低的龍舌蘭酒，沒想到隔天更直接扛了一大瓶酒到現場送給她，讓徐若瑄直呼窩心：「我們應該可以說是以酒會友，聊到酒就熱絡起來了！」最後不忘強調兩人都是專業演員，現場滴酒未沾。柯震東則扮演個性木訥、不善交際的母胎單身男孩「小洪」，坦承其實自己個性有一點社交恐懼症，在陌生環境不太會向別人搭話，開拍前已很入戲，變成零社交模式，導演陳駿霖驚嘆柯震東竟能迅速展現這麼內向安靜的一面。

柯震東稱讚徐若瑄是他心目中的女神，本人就像片中所飾演的「樂樂姐」，散發著姐姐獨有的溫柔魅力，但因他角色個性容易害羞，連帶在現場也變得少話，2人各自就戲裡的角色特性培養默契，使得柯震東在合作過程中多數讓自己成為被照顧的「小洪」：「V姐從讀本的時候就會先拋出聊天話題，問我們有沒有共同朋友？也會體貼地傳訊息噓寒問暖，戲裡戲外都是稱職的『樂樂姐』。」並透露片中他是一張白紙，直到遇見徐若瑄才理解何謂愛情，從男孩成長為男人的過程相當寫實。

《初戀慢半拍》將於8月26日上映。