CNBC報導，不到6個月前，華爾街銀行業正從歷史性的併購和IPO繁榮中收穫利潤，但現在情勢驟變，有業內消息人士透露，由於一系列利空因素為市場蒙塵，導致大多數交易暴跌，銀行業將面臨2019年以來的大規模裁員。

報導稱，這樣的轉變說明了華爾街金融業「不是盛宴就是飢荒」的本質。央行在疫情剛爆發時釋出數兆美元救市，企業頓時陷入人手不足的處境。隨之股票公開發行等資本市場活動激增，華爾街進入牛市，從22歲剛畢業的新鮮人到高薪的風雲人物皆共襄盛舉。

多年以來，銀行員工首次佔上風。他們拒絕回辦公室上班的請求，獲得破紀錄的獎金、連番加薪、有保障的休假，甚至是派樂騰的自行車。不過華爾街銀行家和交易員都說，這些都結束了。

人力招聘公司DMC Partners負責人麥科馬克（David McCormack）受訪時坦言，「我看不到銀行業在下半年不做任何裁員的可能」。

根據Dealogic調查，美國今年IPO交易量較去年同期下降91%。公司不願意或無法發行股票或債券，致使股債資本市場收入急遽下降，特別是高收益業務即大跌75%。此外，公司對收購的意願也不高，今年迄今的交易量下滑30%。

華爾街高管也承認經濟放緩，摩根大通總裁品托（Daniel PINTO）坦言，銀行業面臨非常具有挑戰性的環境，預估收入將在第二季下滑45%；執行長戴蒙（Jamie Dimon）則示警投資人，一場「經濟颶風」即將來臨，公司正為動盪的市場做準備。高盛總裁沃爾德倫（ John Waldron）在本月的會議上也稱，「我們看到更加嚴峻的資本市場環境」。