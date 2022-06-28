華爾街四大銀行摩根士丹利、高盛、富國與美國銀行，上周通過聯準會（Fed）年度壓力測試後，27日宣布增派季度股息。其中高盛和富國增幅在20％以上。刺激銀行股28日盤中上漲逾2％。

高盛把每股配發股息調高25％至2.5美元。富國調高20％至0.3美元。摩根士丹利調高11％至0.775美元。美銀調高5％至0.22美元。

摩根士丹利調高股息幅度不如高盛，但因計劃以200億美元買回自家股票，股價28日盤中大漲4％報80.55美元，高盛上漲2％報306.8美元，富國上揚3％報41.5美元，美銀上升3％報33.3美元。

摩根大通與花旗分別維持1美元和0.51美元不變。理由是經濟環境充滿挑戰，未來可能需要更多資金來因應。知情者指花旗7月15日公布第二季財報時可能更新其資本計劃。

儘管如此，摩根大通盤中仍上漲2％報119美元，花旗上漲2.5％報9美元。

Fed在23日表示34家大型銀行有充足資金，輕易度過嚴重的經濟衰退。這次壓力測試的要求比去年更嚴格，對部份銀行的資本緩衝要求高於外界預期。由於有財務安全證明，銀行得以把手中過多資金，透過增派股息來分配給股東。

整體而言，華爾街今年調高股息幅度沒去年那麼大。新冠疫情期間銀行業撥出大量準備金，應付可能增加的壞帳損失。但壞帳沒預期嚴重，因此滿手現金而大幅調高股息。像摩根士丹利去年6月把季度股息從0.35美元，增加一倍至0.7美元。

銀行業27日宣布新「壓力資本緩衝」（SCB）並在今年稍後生效，讓其有時間去調整資產負債表。其中，花旗、摩根大通和美銀如外界預期調高其SCB。

因此市場原先預估這三家銀行會維持股息不變，取消或減少買回自家股票規模，增持資金以因應未來需要。