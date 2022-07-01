友達1日宣布榮獲美國製造協會製造領導獎（Manufacturing Leadership Awards，簡稱MLA）肯定，獲獎項目囊括「數位網絡連結」及「人工智能與機器學習」領域，更在「永續發展與循環經濟」項目中脫穎而出，獲得該項目最高成就肯定。

友達立足智慧製造、深耕數位轉型多年，整合AIoT、數位物聯網與數據分析等技術，打造機台醫生，透過AI為工廠進行多元健檢，結合深厚綠色製造經驗，引領老舊廠房轉型為永續智慧工廠。

友達董事長暨執行長彭双浪表示，友達擁有深厚的智慧製造基礎，積極投入數位轉型、進行AI人才培育，並以永續發展為集團核心理念、持續精進綠色製程技術，繼去年獲得世界經濟論壇評選為燈塔工廠，再度獲得國際頂尖獎項肯定，友達深感榮幸，也將持續引領產業發展、實踐永續共榮之企業理念。

製造業領導委員會共同創辦人暨製造領導獎評審之一的David R. Brousell表示，友達不僅在水資源管理面成就斐然，更透過全方位持續的策略布署，成功達成水資源減量與循環利用，實為業界楷模典範。很高興能頒發「永續發展與循環經濟」獎予今年唯一來自台灣的企業友達。

友達近年來積極推進數位轉型，發展AUO Digital Network Connectivity（簡稱AUDNC），透過感測器蒐集設備數據，並搭配廠內大量部署的WIFI基地台進行資料傳輸，結合設備預警系統平台（簡稱PHM平台），進行巨量資料分析運算，針對設備潛在異常進行預警與故障排除，有效減少工廠產線非預期性當機的風險，提升設備稼動率。 整合AUDNC的部署以及PHM平台的監控，友達更以機台醫生的設計理念出發，透過AI進行「視覺檢查」與「聽診」，為機台設備及其零件的健康狀態進行評估診斷。

友達具備深厚的製造經驗及場域知識，整合機台醫生AI健檢及PHM平台監測，不僅精準解決老舊工廠痛點，更有效提升生產效率達30％。友達也將內場域多年深厚製造轉型經驗，轉化為旗下子公司友達數位對外提供之智慧製造解決方案，協助老舊工廠升級，也為產業注入轉型量能。