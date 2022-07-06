中國外交部網站6日刊出中國駐瑞士大使王世廷應邀接受法國歐洲衛視（Mandarin TV）專訪、於6月28日播出的文字稿，關於2014年生效的《中瑞自貿協定》是否被凍結一事，王世廷強調，2017年中瑞雙方啟動自貿協定升級聯合研究，深入探討可能升級的領域範圍，不存在被凍結的情況。

關於瑞士對中國的人權問題加大質疑，導致影響《中瑞自由貿易協定》升級。甚至有凍結之虞。王世廷說明，《中瑞自貿協定》於2013年7月簽署，2014年7月生效實施，是一個高水準、內涵豐富、互利共贏的協定，對促進兩國經貿合作與發展起到了積極作用。協定生效以來，中瑞市場准入和貿易壁壘持續削減，貿易往來穩步增長，雙方企業從中節約大量關稅成本。在2021年全球貿易萎縮背景下，中瑞貿易額卻逆勢增長96.7％，凸顯兩國自貿協定的重要作用。

2017年，中瑞雙方簽署《諒解備忘錄》，宣布啟動自貿協定升級聯合研究，探討進一步全面升級自貿協定的可能性。雙方目前正積極推進聯合研究，就可能升級的領域範圍進行深入探討，不存在被凍結的情況。中瑞自貿協定是一份互利互惠的協定，不是一方對另一方的恩賜。進一步加強雙方經貿合作，符合兩國人民的根本利益。推進協議升級應相向而行，減少干擾，為促進合作創造良好氛圍，並本著相互尊重、平等相待的精神就自貿協定升級保持密切溝通和積極談判。

王世廷表示，瑞士是最早承認中華人民共和國的西方國家之一，兩國於1950年9月14日正式建立外交關係。建交70多年來，中瑞關係成為不同社會制度、不同發展階段、不同大小國家友好合作典範。中瑞關係始終走在中國與歐洲乃至同西方國家關係前列，中瑞合作也因此創下了多個「第一」。很多人不知道，上世紀60年代，中法建交前雙方外交人員最早接觸也是在瑞士進行。

王世廷稱，上世紀70年代，中瑞即簽訂貿易協定並成立貿易混委會，瑞士迅達是首個在華成立中外合資公司的外國企業。80年代以來，兩國先後簽訂《科學技術合作協定》、《避免雙重徵稅合作協定》並建立人權對話機制。進入新世紀，中瑞又建立起政治對話、智慧財產權對話、金融對話和外長級戰略對話機制，率先宣布構建創新戰略夥伴關係。

2014年7月1日，《中瑞自貿協定》正式生效，成為中國與歐洲大陸國家和全球經濟前20強國家簽署的首個雙邊自貿協定。2017年，中國國家主席習近平對瑞士進行國是訪問，將雙邊關係推向新的高度。

王世廷說，近年來，中瑞創新戰略夥伴關係保持高水準發展勢頭。中國保持瑞士第三大交易夥伴，2021年，中瑞雙邊貿易額達441.1億美元，同比增長96.7％；中方批准瑞在華新增投資項目117個，實際利用瑞資7.3億美元，同比增長11.9％。兩國金融合作熱度不減，在可持續金融、證券交易所互聯互通和財富管理等領域成績斐然，今年已先後有4家中國企業赴瑞士證交所二次上市。此外，中瑞在教育、科技、體育、人文等領域合作成果豐碩。