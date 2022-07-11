桃市警防恐升級辦演練強化案件應變能力。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

日本前首相安倍晉三遭襲擊死亡引發全世界震驚，桃園市警方防恐升級，市警局11日結合保安大隊特勤中隊及平鎮警分局警力，在平鎮區自來水廠廠區現場實境演練「反恐作戰」及「人質挾持營救」狀況，演練現場槍聲及震撼彈爆破聲大作、過程逼真，充分展現警方反恐戰術及重大治安案件應變處理能量。

桃園市警局副局長蔡鴻義表示，為了因應即將到來的年底大選，並加強桃警團隊針對反恐戰術及重大治安案件應變處理能量，模擬給水廠遭恐怖份子施以氰化物攻擊及人質脅持狀況，實施營救人質、搜捕暴徒等攻堅行動，希望透過演練項目，融合各種層級的戰術與戰技，以提升桃警團隊反恐之觀念、經驗。

桃市警局保安大隊特勤人員，以攀降、戰術運動等方式，向歹徒所在的廠房內，投擲震撼彈及空包彈射擊，模擬攻堅及營救人質等狀況，透過演練強化反恐應變能力。警方也說，警察作為社會安定的力量，期望透過持續精進反恐應處作為，展現警方強勢、剽悍的執法決心。