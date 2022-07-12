新坡分隊盼藉此訓練，提升隊員水域救援應變能力。（新坡分隊提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市有千塘之鄉美名，其中觀音區有許多蓮田與埤塘，如今暑假到來，民眾戲水頻率增加，水域案件頻傳。為提高消防人員救援效率，桃市消防局第三大隊新坡分隊今、明2日辦理水域救援演練，增進水上救援應變能力。

新坡分隊表示，訓練分3階段進行，首先模擬在水域中設定目標後，精準掌控船外機方向和速度，測試對救生艇與船外機的操作熟悉度；接著模擬人命救援，當船艇靠近溺者時，如何快速將其救起；最後成果驗收，在有限時間內，藉團隊溝通將溺者救回岸上。

新坡分隊長葉昱麟說，期望藉訓練提升整體隊員水域救援應變能力，也提醒民眾謹記救溺5步「叫叫伸拋划」，分別是大聲呼救、呼叫119或110、用竹竿或樹枝等延伸物救援、拋出繩索或救生圈等浮物、使用划船救援。

第三大隊長簡慈彥也呼籲，救援是最後手段，提前預防才是關鍵，建議民眾戲水時，選擇有救生設備及人員的場所，避免落單行動。