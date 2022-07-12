54歲呂姓男子昨日下午與家人前往新北市貢寮區澳底外海玩SUP立槳，在前往被暱名為金銀島時遭海流衝襲

54歲呂姓男子昨日下午與家人前往新北市貢寮區澳底外海玩SUP立槳，在前往被暱名為金銀島時遭海流衝襲，一路漂到距出發點3公里處海岸邊，呂男立即爬上岸至附近澳底加油站求助，所幸遇上員警及時救援，才順利回到出發地。

瑞芳分局澳底派出所警員游仕名、侯家豪昨日傍晚6時許巡邏時，在當地加油站看見呂男穿著泳衣前來求助。警方初步了解，呂男與老婆及寵物狗到澳底玩SUP立槳衝浪，打算前往秘境金銀島上遊玩，未料，途中遇上海流衝擊，一路漂到3公里外的澳底加油站旁。

據了解，呂男因身上未帶手機、錢包，又人生地不熟，慌張的跑到加油站求助，所幸遇上員警願意協助將他載回出發點，與家人會合。

瑞芳警分局長謝龍富表示，將尋適當時機公開表揚協助民眾的同仁，另呼籲夏天到來，民眾參加水上活動機會變多，在遊玩時要特別注意自身安全，以及天候變化，才不會發生意外造成遺憾。