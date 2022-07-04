adidas GW9089，3690元。（adidas提供）

adidas GW9100，3690元。（adidas提供）

運動風潮盛行，不過入門跑者與高階跑者的雙腳肌肉能力不同、目標不同，對鞋款需求自然也有差異。adidas 近日推出為初學跑者量身打造的全新一代Supernova跑鞋，結合品牌BOOST與BOUNCE兩大旗艦中底科技，兼具穩定與回彈性，相較第一代增加使用26％ BOOST，為雙足提供更多能量回饋，鞋面透氣網布設計讓穿著更舒適，減輕重量後僅245g，讓步伐更自在輕盈。

許多跑者追求成績表現，將破PB設為目標，然而對初階跑者而言，低強度、輕鬆的跑步方式更能鍛鍊耐力。此次adidas推出Supernova鼓勵「擁抱自己的舒適圈 EMBRACING THE COMFORT ZONE」，培養跑者對跑步的興趣與信心，進而養成可持續的習慣。

adidas全新一代Supernova跑鞋雙中底科技再升級，前段搭載BOUNCE中底，提供紮實支撐腳感，後段較上一代增量26％的BOOST中底，兼具穩定避震與能量回饋，加上外擴中底設計，帶來柔軟回彈又穩定的效果。穿著舒適感升級，在鞋面部分，以透氣性佳的工藝式網布設計，不同密度的配置增加跑步步伐的穩定性，後腳踝處360度包覆與加厚鞋舌，創造前所未有的舒適感。

迎接盛夏來臨，adidas Supernova 跑鞋推出多款夏日配色，女款特別獻上夢幻的馬卡龍藍粉色系，以百搭的白色為基底，再將天空藍注入鞋內襯，鞋大底另以半透明的粉色點亮整體視覺，每一步抬腳都能展現俏麗的自信；男款則改以較內斂的淺灰為主色調，同樣以跳色手法，搭配充滿生命力的亮綠色內襯，展現獨特運動風格。