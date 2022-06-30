FILA KR5 男專業慢跑鞋，3280元。（FILA提供）

疫情影響，民眾注重健康生活，也帶動運動健身風潮。為了讓運動過程更舒適，不少人也開始研究裝備機能性，運動品牌FILA趁勢推出兩款旗艦級專業慢跑鞋KENYA RACER 5以及RACER CARBON，持續追求輕量、舒適與耐久的設計核心，為提供消費者更進化的慢跑體驗。

品牌精心研琢兩年打造FILA KENYA RACER 5，中底配置繼承前一代的設計，使用輕量化EVA材料，大底於前掌使用高密度EVER-GRIP T橡膠，提供極強的抓地力與推進力量，後腳位置使用EVER-GRIP 來增加耐磨度跟止滑性；鞋面使用獨家專利TECH FUSE熱熔貼合技術，將網布提供良好的散熱效果，透過熱壓無縫工藝，將多元素材整合成具有韌性的強化鞋面，穿著感受更為舒適、輕量無負擔。

而RACER CARBON則因應跑壇厚底潮流，由FILA LAB人體力學實驗中心操刀，首度將FILA賽車運動工藝與跑鞋技術結合，100％ 由碳纖維製成的SPEED TECH CARBON推進板應蘊而生，貫穿全中底加強穩定性，引導步伐自然前進，減少能量消耗，該鞋款同時將鞋尖提高，讓跑者得以加大步幅，提高推蹬效率。KENYA RACER 5系列即日起於全台FILA門市、百貨專櫃、官網同步販售，RACER CARBON系列則於百貨專櫃及官網限定發售。