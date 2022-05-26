FILA涼感圓領T恤（左），1680元；超潑水平織短褲（右），1980元。（FILA提供）

運動品牌FILA瞄準夏日商機，力推戶外穿搭「SUMMER TIME」繽紛仲夏系列，多款靚彩上衣與具海灘風情的古巴領襯衫紛紛上市。即起至7月20日同步開催FILA繽紛仲夏年中慶典，春夏商品全面七折起，單筆消費滿5500現抵500元。

FILA 2022春夏「SUMMER TIME」繽紛夏日系列，自海上運動汲取設計靈感，將運動、自然元素與時尚結合，單品採用Cool Best II聚酯混紡纖維，保有舒適棉質手感，添加清涼節能粉體，接觸肌膚時有效降低體感1至2度，讓穿著體驗更加涼爽；此外，FILA同步導Teflon超潑水抗汙材質，不僅輕鬆揮別惱人的海灘細沙纏身，更可減少水資源耗費，此次推出的古巴襯衫就採用此材質，一體成形的領子設計，有別於正式襯衫縫製領台，領間輕量不厚重；大翻V領領型除去一般襯衫的高領鈕扣，讓造型更顯休閒度假風。

FILA即起至7月20日推出繽紛仲夏年中慶活動，春夏商品全面七折起，單筆消費滿5500再現抵500元，指定精選配件只要666元加購價即可帶回家。此外，清爽抗暑純棉T恤任選兩件，運動休閒魅力鞋款皆享推薦價1290元。