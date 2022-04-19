甜蜜「糖果繽紛色」帽款堪稱情侶感情升溫利器。（俊嶽提供）

英國經典帽牌KANGOL大力主打「誰戴都型」的年度主軸，期望人們出席任何場合，都能夠戴上KANGOL帽，穿出「潮」人氣。春夏之際，品牌以「燕麥抹茶拿鐵」、「糖果繽紛色」、「潑墨色」三大主流色，為潮男潮女獻上多款百搭新品。不管是日常穿搭所需的加分配件、情侶穿搭的增溫神器、亦或是戶外踏青神助手，都能從新系列中找到相應單品。

隨著戶外活動的興起，人們越來越喜歡機能風穿搭，說到Outdoor必備色的首選，KANGOL鐘型帽款的「燕麥拿鐵色」跟「抹茶拿鐵色」，絕對是最具質感的大地森林色調！鐘型帽款採用毛巾布材質製作，視覺上展現出剛剛好的份量感，能夠與襯衫或是針織外套相襯。其中抹茶拿鐵色款，更有綠色、黃色正反面設計，提供使用者兩面穿戴，一帽多用的百變用途。此外，品牌也推出多款同色系漁夫帽，提供材質、風格及機能性的豐富選擇。像是注重防曬的女孩就可以挑選有寬大帽沿的FROM THE JUMP 漁夫帽，帽款頂部採用網眼布料，進行戶外活動時也能快速透氣排汗，更配有可調節的防風繫繩，讓帽款配戴更隨心所欲不受限！

每到春夏，充滿繽紛之感的「糖果色」也十分流行，KANGOL延續繽紛色熱潮，新推「PREPPY JAX貝雷帽」，以輕量紗線交織而成，其撞色元素也使得外型極具時髦感，創造出網格狀的視覺效果，是一年四季都適合穿戴的精緻帽款，同樣使用輕量紗線材質製成的「TROPIC VENTAIR 鴨舌帽」，也在本季推出「蜜糖桃紅色」及PANTONE 2022年度代表色「長春花藍」，俏皮的帽型相當好看百搭，從明亮色的外套、牛仔短裙、到純白裙裝，都能輕鬆駕馭，凸顯青春活力氣息。

本季，品牌特別為喜愛酷帥型格的潮流控引進「潑墨」元素！戴上「AIRBRUSH 鐘型帽潑墨款」能夠幫助修飾臉型，充滿不規則的潑墨設計相當特別，絕對能讓你的造型錦上添花。KANGOL一次獻上桃紅、黑白潑墨撞色款，配合工裝風，或是經典丹寧，都能詮釋出甜帥型格！

若是偏愛軍裝風的型男們，不妨試試KANGOL的「MASK BUCKET漁夫帽」和「FROM THE JUMP漁夫帽」，除了軍綠配色非常實用好搭外，最特別的是材質上以「網眼軟布料」製成，有助於透氣排汗，且也方便摺疊收納。迎接母親節，KANGOL獻上暖心優惠，凡於21日至5月8日期間，購買精選漁夫帽即享88折，全館消費滿3500元更可以現抵350元。