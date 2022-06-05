高薪工作使人人嚮往，不過一名女業務工程師表示，工作賺來的錢雖能讓她買下千萬元的房子，房貸也快要繳清了，但從業10年都沒換過工作，讓她有了嚴重的職業倦怠，因此決定跳脫舒適圈，到燒烤店兼差打烊班，才發現賺錢有多辛苦，也更清楚自己不足的地方，讓網友十分佩服。

一名30歲的女網友2日在網路論壇Dcard發文表示，本業是業務工程師，且從業10年都沒換過工作，不過最近發現自己不僅有嚴重的職業倦怠，甚至對客戶越來越沒耐心，讓她十分困擾。

她提到，雖然買了千萬元的房子，房貸也已經快要繳清了，但有時會想「如果我換工作，還能有現在這個成果嗎？」因此下定決心跑去燒烤店兼差打烊班，體驗在外面辛苦工作是什麼感受。

她接著說，兼差兩個禮拜，聽到同事對她的評價多是學習速度有點慢、經常忘東忘西，不免感到有些挫折，但也因此體會到賺錢有多辛苦，也更清楚自己不足的地方，「去燒烤店兼職後，我更努力更用心的服務每位客戶，還改掉了買奢侈品的習慣，我想我還是會繼續留在那邊打工」。

貼文一出，不少網友留言稱讚，「台灣版高年級實習生，Respect」、「從工程師跳脫到餐飲業真的很不容易，很佩服妳跳脫舒適圈的心態」、「我覺得很棒啊，體驗其他工作環境，也了解到自已的其他能力，順便開發新技能」、「跳脫舒適圈才知道世界有多大」、「我覺得很好欸，希望妳能堅持下去」。