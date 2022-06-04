UCHINO情境照。（UCHINO提供）

睡眠對健康的重要性可說是人盡皆知，但現實中還是有許多人睡眠品質不佳，在疫情期間更是雪上加霜，一些專家把這種現象稱為「新冠失眠」。

UCHINO內野對於睡眠品質的關注及相關研究已有七年，因為疫情帶來的生活衝擊及型態改變，UCHINO內野株式會社特別針對睡眠狀況的影響，訪問了1000位在家辦公的上班族，結果發現：大約 40％的人表示變得不滿意或擔心睡眠；最常見的不滿和擔憂的原因是“我在睡眠中醒來”。疫情的生活和工作環境的變化正在影響睡眠，主要原因來自於在家工作無法從ON切換到O​​FF，導致睡眠不佳，或是工作到很晚才能釋放大腦中的緊張感。

針對這樣的調查結果，睡眠和沐浴專家-小林麻里子先生，建議透過三個睡眠儀式，重新找回優質睡眠。

首先，換上舒適睡衣，啟動睡眠模式。睡眠中最舒適的溫度為31～33℃，最適和的濕度為50-60％。為了在睡眠時保持這樣的狀態、有效地釋放和吸收身體的熱量和汗水，可以透過優質柔軟的睡衣，保持衣服內的迅速擴散和乾燥水分，達到最適合的睡眠環境。透過換上睡衣的儀式，將心靈切換到放鬆狀態，準備迎接最好的睡眠品質。

第二，「40／15沐浴法」打造自然困倦的身體。在40 度的水溫中浸泡15 分鐘，通過泡澡稍微提高體溫、徹底放鬆身心，也是一種可以帶來良好睡眠的方法。

第三，透過頭皮按摩幫助入睡。如果操作智能手機或在電腦上工作到臨睡前，會使交感神經受到刺激，末端血管緊縮，身體和大腦的體溫會保持在高位。通過睡前用頭皮按摩刷或自己的雙手改善頭部和耳朵的血液循環，降低體溫幫助入睡。

棉花糖三重紗是UCHINO與人體工學／感性工學的研究權威-日本信州大學纖維系合作開發，運用天然素材、科學智慧及臨床研究，創造出舒眠、輕盈、透氣、呵護肌膚的家居服，目的在追求最佳的睡眠舒適度。具有日本專利的創新紗質素材，輕盈、柔軟和溫暖，提供良好睡眠所需的吸濕吸水、透氣性 和保暖性。

棉花糖紗布選用來自美國和澳大利亞的永續性棉花(在種植棉花的過程中對地球的環境負擔、種植農民的健康及得到公平的棉價)進行織造，手感柔軟、富有彈力。上下兩層是觸感纖細柔軟的弱撚60支紗，而中間層則是高強度120支紗；三層強弱不同的紗布交疊而成，營造出織物皺褶的凹凸質感，而這關鍵皺褶不僅讓棉花糖紗布纖維間富含空氣而細緻柔軟，也因為凹凸皺摺使織品不會完全緊貼著肌膚，是維持清爽透氣的主要關鍵。

因為吸水性極佳，即使出汗也不黏膩。透氣性好，不悶熱，隨時穿著舒適。出色的保溫性，保持肌膚水潤。綜合以上三大特色使棉花糖三重紗家居服／睡衣達到驚人的睡眠舒適度，並且連續七年獲得「OMOTENASHI Selection金賞獎」。