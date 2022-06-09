75歲的導演蔡繼光熱愛踢足球，但連續幾個月的膝關節疼痛讓他疼痛不已，經由宜蘭的羅東博愛醫院院長暨骨科醫師葉文凌替他做膝關節鏡手術，終於可以重回最愛的足球場上了。（羅東博愛醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

香港導演蔡繼光去年12月到台灣定居、成為正港台灣人，屆齡75歲的他，仍熱愛踢足球，笑稱電影與足球都是他的最愛，但連續幾個月的膝關節疼痛讓蔡繼光疼痛不已，經朋友引薦下，由宜蘭的羅東博愛醫院院長暨骨科醫師葉文凌替他做膝關節鏡手術，終於可以重回最愛的足球場上了。

院方表示，膝蓋關節是人體最大的關節，活動度大，同時可承受人體10倍的體重，膝關節周遭分別有四條韌帶，一條在膝關節前，一條在膝關節後，前十字韌帶與後十字韌帶則呈X狀交錯位於膝關節內，其中前十字韌帶最容易受傷，尤其是運動員，一旦受傷，輕者膝蓋腫脹，嚴重者疼痛難耐。

葉文凌表示，蔡繼光的膝關節傷害，透過關節鏡微創手術完成韌帶重建與軟骨移植，膝關節鏡手術傷口小、疼痛少、復原時間短，術後隔天就可以出院、解除疼痛症狀，約一個月後就可以慢慢再回到足球場上活動。

蔡繼光表示，忍受了幾個月的膝蓋疼痛，謝謝院長讓他的膝蓋疼痛狀況緩解，原以為要在病床上躺個幾天，沒想到術後隔日就可以下床走動，讓他對手術成果很滿意，笑說「我不覺得我自己可以走得出去，以為要坐輪椅出去，現在很高興自己可以走路」。

院方指出，關節鏡手術透過細長的內視鏡進入膝關節中，透過畫面可直接針對關節內受傷部位進行修補與重建，使診斷與治療精確到位，且傷口小，可讓患者以最快速度回到工作岡位、恢復原有生活，為關節鏡手術的最大好處。

院方說明，目前關節鏡手術除了部分耗材需自費外，手術本身可申請健保給付，建議若膝蓋或身體其他關節有疼痛症狀，長期透過休息、復健或注射藥物皆無效，皆可考慮以手術方式接受治療。