香港導演蔡繼光去年12月到台灣定居、成為正港台灣人，屆齡75歲的他，仍熱愛踢足球，笑稱電影與足球都是他的最愛，但連續幾個月的膝關節疼痛讓蔡繼光疼痛不已，經朋友引薦下，由宜蘭的羅東博愛醫院院長暨骨科醫師葉文凌替他做膝關節鏡手術，終於可以重回最愛的足球場上了。
院方表示，膝蓋關節是人體最大的關節，活動度大，同時可承受人體10倍的體重，膝關節周遭分別有四條韌帶，一條在膝關節前，一條在膝關節後，前十字韌帶與後十字韌帶則呈X狀交錯位於膝關節內，其中前十字韌帶最容易受傷，尤其是運動員，一旦受傷，輕者膝蓋腫脹，嚴重者疼痛難耐。
葉文凌表示，蔡繼光的膝關節傷害，透過關節鏡微創手術完成韌帶重建與軟骨移植，膝關節鏡手術傷口小、疼痛少、復原時間短，術後隔天就可以出院、解除疼痛症狀，約一個月後就可以慢慢再回到足球場上活動。
蔡繼光表示，忍受了幾個月的膝蓋疼痛，謝謝院長讓他的膝蓋疼痛狀況緩解，原以為要在病床上躺個幾天，沒想到術後隔日就可以下床走動，讓他對手術成果很滿意，笑說「我不覺得我自己可以走得出去，以為要坐輪椅出去，現在很高興自己可以走路」。
院方指出，關節鏡手術透過細長的內視鏡進入膝關節中，透過畫面可直接針對關節內受傷部位進行修補與重建，使診斷與治療精確到位，且傷口小，可讓患者以最快速度回到工作岡位、恢復原有生活，為關節鏡手術的最大好處。
院方說明，目前關節鏡手術除了部分耗材需自費外，手術本身可申請健保給付，建議若膝蓋或身體其他關節有疼痛症狀，長期透過休息、復健或注射藥物皆無效，皆可考慮以手術方式接受治療。
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