女星熊熊(卓毓彤)不臉蛋甜美可愛，還有著G罩杯傲人好身材，個性也相當直率活潑，因此深得粉絲喜愛，是許多人心目中的完美女神，如今演藝事業及副業都發展得很好的熊熊，身體卻有些狀況，她透露近來兩度在工作時大血崩，就醫檢查後，發現自己體內長了5公分大的肌瘤，只能緊急接受手術。

熊熊昨天(6/11)在IG發文，透露先前她去凍卵，其實在執行前就因壓力而月經週期不準時，還會血量過多，沒想到凍卵後情況更加劇，因此去看了醫生開了藥，本以為狀況改善，因此之後又來月經，她就沒有太在意。

直到前陣子，熊熊在工作中，站起來竟突然大血崩，「血直接從大腿流下來那種，重點我穿的是衛生棉內褲！很像電視劇裡面的流產戲碼」，當時她就覺得不太對勁，但心想平時有吃些婦科保健品，也不會經痛，覺得之後應該會好轉。

沒想到上禮拜她錄節目，因為工作的關係站了一整天，「我下班後突然又大血崩！但我當時已經來大約3個禮拜了」，這回血崩到頭昏，因此逼不得已只能去看婦產科，於是她找了一位評價很好的醫師，當天下班就直接掛號看診去。

果真這一看，醫生找到熊熊血崩的問題所在，跟她說：「喔～長了一個肌瘤！我要幫你取出來！」，讓熊熊大感突然，想說是現在嗎？醫生則安撫她不要害怕，取肌瘤不會疼痛，結果「我就在尖叫聲下，結束這個手術」，理由是熊熊體內的肌瘤長在比較前面的位置，「所以醫生說那個不能麻醉手術，但如果是在肚子裡的需要」。

醫生告知，肌瘤會越長越大，因此造成血崩，而她看了一下取出的肌瘤，起碼有5公分大，熊熊因此大傻眼，醫生還說，因為肌瘤不會疼痛，所以很多女生都不知道自己有長，他之前就已幫患者們取出過10多顆，甚至有人的肌瘤長到30公分大，而所幸熊熊取出的肌瘤，化驗後是良性的，「但我真的奉勸各位女孩，如果經期不准，或是下巴突然一直長痘痘，很有可能就是婦科有問題～大家不要跟我一樣，流血流了快半年，才乖乖去找醫生」，希望女孩們別因為害羞，就一拖再拖，延誤治療。