小美控告在2019年間去割雙眼皮、隆鼻，竟搞到嘴歪及朝天鼻，重修手術後惡化，對診所及醫師求償撫慰金50萬元、返還手術費13萬餘元，並回復原狀。法官委託醫審會鑑定認定無醫療疏失；術後照片無顯著不對稱、歪曲變形，個人主觀感受不同，不能因未達預期就認定是醫療疏失，一審判駁回，仍可上訴。

小美控訴，她在2019年4月6日由陳醫師幫她做雙眼皮及隆鼻修鼻翼手術，陳醫師未經她同意，縫合手術時竟擅自調整人中，導致她嘴無法對齊、明顯地朝天鼻及歪嘴：同年10月2日作重修手術，術後回診6次，惡化導致失眠及呼吸困難。

診所供稱，在2019年3月5日門診時，確認手術治療風險及審閱手術同意書，陳醫師兩次手術都符合醫療常規，也未調整人中位置，還診斷嘴巴歪斜是因病毒感染，造成顏面表情過度放電或痙孿，建議到醫院診治，但小美並未採納。

法官檢視小美與診所院長對話，院長除說明術後狀況及形成原因外，小美要求：「一定要把我救回去喔」，院長答覆「一定百分百」，還一再安撫她情緒。經病歷及醫審會鑑定結果認為，醫師的處置過程符合醫療常規，且病歷，手術同意書及手術紀錄均未紀載修正嘴歪一事。

法官認定小美請求賠償撫慰金50萬元、2次手術費用13萬5千元等並無理由，都予以駁回。