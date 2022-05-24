女星唐玲2019年被診斷罹患胃癌，鼓起勇氣手術並化療後，本以為健康狀況逐漸恢復中，不料幾個月前在常規檢查中，發現胃癌轉移到卵巢，即便切除卵巢與子宮，仍是胃癌4期也就是癌末，唐玲先前公開此事時，就曾透露內心受到極大打擊，感到害怕，昨天(5/23)唐玲po文，透露因信仰上帝，所以跟教友訴苦，沒想到對方的回應，讓她嚇到拔腿就跑。

唐玲透露，其實從確診罹癌開始，內心恐懼已出現好一段時間，新的「怕」、舊的「怕」已分不清楚，而自己從小就膽小，「沒膽的我，遇到人類恐懼最高點：死亡(人類恐懼排行榜冠軍)」。

唐玲因此動念寫下這篇文章，主題是「癌症病人很多都是被嚇死的」，表示根據醫學研究，死亡帶來恐懼，也與恐懼密不可分，「而『信仰』可以戰勝恐懼」，她慶幸自己在確診癌症之前，先認識了耶穌，「讓我相信死後有天堂，讓我相信上帝就是愛，即便如此，我仍會害怕死亡之前的恐怖過程」。

但唐玲坦言「不要以為信耶穌後有教會有弟兄姊妹，大家都會給我支持勇氣，有時候找錯對象只會讓情緒更糟糕」，透露當時她將要開刀，一面擔心著化驗結果，一面為確診癌症4期即面臨死亡而感到害怕時，她求助於教會的姊妹，希冀能獲得心靈上的陪伴與找到困擾的出口，不料對方跟她說：「妳不是曾經說妳活得很不開心嗎？？？」，對方幫她禱告：「主啊⋯⋯這條路就是得一個人走，希望神挪走玲玲對死亡的恐懼，要知道天國好的無比，我們將來都會在天家相聚」。

教友的回覆，讓唐玲聽了大傻眼，直呼「這進度未免太快？」，唐玲透露，這位教會姊妹後來還勸她不要接廟會歌唱演出，「否則像有一位牧師，就因為接觸拜偶像而生病」，唐玲聽了她這番話「讓我嚇到拔腿就跑」，之後決定自己悄悄向神禱告就好，她坦言聽了這言論嚇到發抖，「心想難不成因為我曾經去廟會舞台唱歌表演賺錢，上帝就要懲罰我紅顏薄命」，表示假設這是真的，「那所有虔誠的牧師，傳道，基督徒都不會生病嗎？？？」。

從跟這位教會姊妹訴苦的過程，唐玲也有所學習，「當別人發生的苦難我沒經歷過，或無法同理心，感同身受時，千萬不要輕易說出自以為是幫助的話語，因為這可能反而傷害更大⋯」。