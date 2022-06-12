40歲藝人楚宣在本土劇中經常演出善良苦情女性，以凍齡不失清秀的顏值征服觀眾，而她近年除了拍戲工作行程忙碌，也抽空分享家中毛孩的狀況，透露毛孩正經歷手術，還留下了15公分傷口，直呼愛寵乖巧堅強地「讓人心疼到都心碎」。

楚宣昨(11日)PO出毛孩手術後的照片，只見畫面中有一道縫起的長長傷痕，她不捨寫道：「小小的身軀，承受著15公分長的傷口，光看都覺得好痛好痛，手術完其實痛到只能前腳趴著，後腳站著睡覺，眼角含淚卻完全沒有任何哀嚎哭叫，是怕我們擔心難過，所以才默默無聲嗎？乖巧堅強的讓人心疼到都心碎，等待化驗結果報告，時間更是煎熬，祈禱平安」，從文中顯示相當擔心愛寵的恢復狀況，附帶心情寫著：「覺得心碎了」。

她並標註毛孩：「#一輩子的家人 #感謝所有的遇見」，圈內好友王彩樺也揪心回覆：「捨不得，早日康復」、陳美鳳：「看了心絞痛(哭)秀秀~早日早日康復」、方馨：「平安」、李又汝：「我會為姐的寶貝禱告，願他一切平安」、唐玲：「心疼」，網友們也一片祝福聲。

楚宣心疼毛孩動手術留下15公分傷口，演藝圈好友們也紛紛獻上祝福。（圖／取自楚宣臉書）

楚宣之前曾演出《黃金歲月》，飾演陳美鳳姊妹淘的女兒「林宜方」，劇中她要女扮男裝來偽裝自己，還特地剪去30公分的長髮，拋開甜美的形象，一開始還有點捨不得，但剪完頭髮稱讚聲此起彼落，讓她安心不少，羞認：「好像真的有點帥」，說明她不只能駕馭楚楚可憐的角色，中性打扮一樣出色有型。