北市一名蔡姓女子，日前獨自一人蹲坐在內湖彩虹橋上哭泣，民眾見狀怕她想不開立即報警，潭美派出所員警洪文雄及張峻誠等2員到場後，成功勸阻蔡女，將她帶至橋下並護送返家。

2員一邊安撫，一邊耐心詢問蔡女尋短原因，蔡女啜泣表示，母親及姐姐等親人近幾年相繼去世，去年12月剛結婚不久的丈夫也因工安意外去世，事後申請丈夫的身故保險金又極不順利，深覺人生遭遇許多不幸，自己所愛的人一個個離開人世，說到悲痛處，忍不住悲傷放聲大哭。

洪員在旁耐心安慰蔡女，鼓勵她可尋求多方管道爭取保險金，以維護自己及家人的權益，另張姓員警則打電話請蔡女教會友人幫忙關心及開導，終於讓蔡女情緒逐漸穩定，由警方一路護送返回住處，並通知其親友到場陪伴，成功阻止憾事發生。

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