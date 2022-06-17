4年前擔任新竹縣消防局小隊長的陳姓男子，在勤務中心值勤時接到16歲少女的求救電話，他見其年幼而以關心、開導、輔導之名義約少女外出與她發生性關係，最高法院日前將陳男判囚1年10月定讞，懲戒法院將陳判決撤職並停止任用3年，可上訴。

陳男在2018年2月間任職新竹縣消防局救災救護指揮中心的小隊長、勤務指揮中心的執勤員，被害人打電話來時，他剛好當天是接電話的人員，於是問少女幾歲，她說16歲後，陳男當天主動傳訊息她「是不是心裡有事，沒關係，可以跟我講，我可以開導」。

陳男以關心名義，時常以通訊軟體LINE聯繫少女，或聊天、或送早餐，藉此表達關心、開導及輔導，同年4月6日晚上陳男開車載少女後，將小客車停在路邊，突然脫去少女褲子與她性交，後來少女與學校輔導老師在固定約談中提及此事而通報，檢警因此查悉此事。

最高法院審酌陳男事後雖與少女達成和解，然和解目的在於欲以性騷擾和解處理本事件，致少女難以甘服，情緒激動難以消化而有輕生之舉動，陳男犯罪後態度不佳，判刑1年10月確定。

行政究責部分，懲戒法院審酌陳男利用值勤期間接獲少女報案電話，假藉關心名義對受其扶助之少女利用機會為性交，破壞消防人員及政府機關形象甚鉅，且他犯後態度不佳，判決撤職並停止任用3年。

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