唐姓男子在網路上結識未滿18歲少女，與「互換裸照」為由，陸續取得對方自拍胸部、腹部的不雅照片，唐食髓知味，繼續要求少女拍更多的照片給他，恐嚇不從便要將照片上傳網路，造成少女驚恐生活出現異狀，親友獲知後報警逮捕唐男，士林地檢署日前依違反兒少性剝削防制條例罪嫌起訴。

起訴指出，家住台中市的唐男，2021年10月透過網路結識被害少女，唐透過閒聊取得對方信任，竟提出「互換裸照」的要求，涉世未深的少女後來陸續自拍胸部、腹部傳給唐。

唐後來不斷索討各種裸照，還要少女拍更大尺度的照片，少女不從，唐便陸續恐嚇「那我要把照片傳出去囉！」、「等等就傳出去囉！」、「要傳出去了嗎？」，少女不堪其擾心生畏懼，後來被迫又拍了數張照片給唐。

起訴指出，少女此後精神狀況受損，經常低頭沉思、課業表現亦有影響，經家人關心詢問後，才知遭唐恐嚇，循線報警將他逮捕。

唐應訊時坦承索討裸照，士林地檢署偵結後，認為唐男恐嚇未成年人，脅迫對方拍攝不雅照片，涉犯違反兒童及少年性剝削防制條例第36條第2、3項，引誘、脅迫使兒童製造猥褻行為之電子訊號」，依法將他起訴。