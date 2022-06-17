花蓮林管處委託生態顧問公司，在大農大富平地森林園區架設自動攝影機，長時間拍攝野生動物生態，工作人員檢視畫面時，卻意外發現有老色狼猥褻小女童過程。檢警循著影片查出，有多次猥褻前科的陳姓「阿公」涉嫌猥褻同居人10歲孫女，近日判刑7年確定；陳男同居人阻擋孫女接受警訊，賣掉機車掩滅證據，這部分獲判無罪。

大農大富平地森林園區位於光復鄉，面積達1250公頃，相當於48座大安森林公園，林務局委託生態顧問公司於2018年起，在園區內架設11部遠紅外線自動攝影機監測野生動物生態，陸續拍下黃喉貂、食蟹獴、朱鸝、麝香貓等保育類野生動物珍貴畫面，不料在2020年2月間意外紀錄到阿公猥褻孫女惡行。

影帶拍下，在園區偏僻的鐵路涵洞旁，有一男子騎機車載女童來到該處，強行伸入女童長褲的右側口袋，隔褲子摸女童下體，畫面還錄到，女童不停喊叫「不要碰我」並扭動反抗，男子仍不罷手，撫摸數十秒，直到女童把男子手拉出褲袋，男子才騎機車離開。

「老色狼」陳男惡行意外曝光，警方循線查出他有3次性侵前科、2015年出獄並與女童阿嬤陳姓婦人同居，陳婦為保護同居人，不但阻止孫女到警察局製作筆錄，還要孫女謊稱是「鄰居阿公用左手隔著衣服摸伊肚子」。事後，陳姓婦人還將機車託運到高雄市給她的兒子，由兒子變賣給機車行。陳男則在案發後逃亡。

2020年10月陳男被逮，雖否認犯行，辯稱機車非他所有，他還向檢方說，「騎機車的人不是我」，但由於影像清楚拍下犯案過程，人證物證俱在，花蓮地方法院依對未滿14歲之女子強制猥褻，判處有期徒刑7年。

陳女則涉嫌處理陳男犯案機車，被依湮滅證據罪嫌起訴，但陳女辯稱家中缺錢才賣掉機車，並沒有隱匿證據。法院審理後，認為湮滅證據罪的「湮滅」係指湮沒消滅，使原物喪失毀滅，而「隱匿」則係指隱蔽藏匿，使人難予發現而言，但機車移轉登記均有相關異動紀錄，也無其他證據客觀上可資證明被告的行為構成隱匿刑事證據罪，因此判處陳女無罪。

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