1名電玩店老闆酒後回到店內趴在櫃台休息，年輕女員工打烊關門後，上前詢問他身體況，未料老闆色慾大起，當場摟抱並強吻女員工被拒絕，一怒下扯掉她內衣柔胸猥褻，女員工嚇得打電話向男友求助才脫困，老闆事後坦承犯案，答應以120萬元和解賠償，法院依強制猥褻罪判他7月，緩刑3年，仍可上訴。

根據判決書，該電玩店老闆，於110年5月14日晚間9時許，酒後返回電玩店，剛號遇到女電員小美準備收店打烊，小美在關完店門後，還好心走到已有醉意趴在櫃台上的老闆身旁，詢問是否身體不適。

未料老闆立刻以勾肩搭背之方式，倚靠在小美身上，小美見狀即欲閃避，老闆又將她拉回，按壓在店內櫃子上，並強行擁抱、親吻，甚至強行將小美上衣、內衣掀開，搓揉胸部，並於拉扯過程中將小美推倒在地，導致她左大腿外側瘀青。

小美驚嚇之餘，立刻使用LINE向男友求助，男友聞訊立刻趕到現場，並與另一名賣場男員工尋找小美，剛好就在賣場內樓梯間遇見小美及老闆，事後立刻報警提告。

法院審理時，老闆坦承犯行，且與女員工指證相符，也有通訊紀錄，認定犯行明確，審酌他已經和女子達成調解並同意賠償120萬元，第一期也已經付清30萬元，剩下金額則分期償還，依強制猥褻罪判他有期徒刑7月，緩刑3年，期間交付保護管束。