李男涉在2019年間佯嫖客買春，持刀搶走賣淫女6千多元，隔天再與陳姓等友人到彰化買春，應召站得知急找4人到場處理，雙方扭打，陳拿西瓜刀揮砍傷人後，與李逃離，懷疑男子小王取走車鑰匙，怒持刀刺胸攻擊，刀深傷及肺；李以球棒毆打，一審依殺人未遂及強盜罪各判李及陳8年4月及8年。陳不服上訴 ，二審駁回，仍可上訴。

李男看準賣淫女子收取現金，遭搶怕違法曝光不敢張揚，涉嫌在2019年3月8日佯裝嫖客到雲林縣買春，他持開山刀到場，向賣淫女子作勢揮砍，搶走6200元。

李男得手後隔天再與陳男等人到彰化縣買春，一行人前往約定性交易地點，應召站獲知李涉佯買春強盜案，怕他意圖不軌急找4人到場，雙方在1棟大樓砲房前衝突，陳男拿出開山刀揮砍，導致2男手腳多處受傷。

陳男傷人後，隨李男衝下樓跑到停車場要開車逃離，豈料，車上鑰匙竟不見了，他懷疑在附近的小王拿走，竟持開山刀揮刺攻擊他的左胸，見他倒地再攻擊手腳；李男則持球棒毆打。

小王左胸遭開山刀刺入，深入胸腔傷及肺部，傷重危及生命，在附近處理車禍員警獲報協助送醫，幸免於難，遭警方查獲。

李男坦承犯行；陳男否認攜帶凶器殺人，辯稱對方攜刀，在衝突過程掉地，他只是撿起隨便亂砍；刺傷小王胸部是不小心刺中。陳的委任律師也辯稱，他無殺人意圖，只是為自保、解救友人。

雲林賣淫女子作證，李男持長刀要砍她，她嚇到發抖、掉淚，合掌請求不要傷害她，搶走現金。彰化應召站等人馬出面作證，檢警並調閱監視影像追查。李男及陳男各被依強盜罪及殺人未遂罪兩案起訴，一審各判刑8年4月及8年。

陳男不服上訴，二審法官認定他具共同傷害犯意，不採信陳男主張正當防衛及無殺人的故意等理由，判決駁回。