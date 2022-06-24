南台灣近日氣候炎熱，戲水民眾增多，台南市漁光島沙灘21日才傳出18歲張姓高中畢業生溺斃，觀夕平台23日凌晨零時許傳出有19歲陳姓男子掙脫友人與警員勸阻，執意走入海中輕生，幸遭3名台南市消防隊員救起，通知陳男的爺爺帶回家。

又到夏日戲水季節，台南市海邊多為危險海域，漁光島21日剛傳出張姓學生慶祝高中畢業，與友人前往漁光島戲水，卻不幸溺斃悲劇，引發社會關注。23日凌晨的觀夕平台沙灘，隨即發生1件海邊輕生案。

19歲陳男疑似情緒不穩，22日深夜自行跑到觀夕平台尋短，他在臉書上寫下「活得很累，人在觀夕平台」，發文被友人看見，趕緊呼朋引伴前往陪陳男聊天，希望他打消念頭。

陳男執念很深，朋友幾番苦勸不成，直到23日凌晨零時許，他執意走向大海。因陳男身材壯碩魁武，5名友人也拉不住，只好趕緊報案。

警員趕到時，原本已將陳男拉住，他仍掙脫束縛獨自走向大海，警方見他已走入黑漆漆的海中，考量身上還背有各項通訊裝備，救人不便，只好再通報專業的消防救難隊與海巡人員支援。

台南市消防局救難人員趕到時，陳男已離岸30公尺遠，海水深及腰、胸之間，3名救難人員帶著魚雷浮標，拉繩子衝入大海，成功將他抓住帶回岸上。

警消將陳男帶回警所，一邊勸慰、一邊詢問尋短原因，他僅一臉苦笑不願回答，友人代回稱「他心情不好」。警方找來他的爺爺安撫，待情緒穩定後將他帶回家。

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