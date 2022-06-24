陳姓台商帶來新台幣262萬，因涉及糾紛，遭警方查扣。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄日前晚間發生一起台幣、人民幣與虛擬貨幣之間的交易糾紛，36歲陳姓台商因在大陸經營生意急需周轉，想將新台幣262萬兌換成人民幣，經仲介顏女及合作虛擬幣商麥男介紹，與同虛擬幣商蔡男進行等價交換，顏、麥兩人從中收傭金。但後來交易破裂，陳男未收到人民幣拒絕交錢，蔡男氣得報警，顏女與麥男遭警方依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。

三民第一分局長明派出所員警於22日23時許接獲報案，三民區建國三路某大樓內發生糾紛，員警立即趕往現場，發現陳男帶著新台幣262萬，想將新台幣兌換成人民幣，與虛擬幣商37歲蔡男交易，但後來交易不成，蔡男因虛擬幣已轉出造成損失，氣得立即報警，員警到場了解後驚覺事情不單純，將54歲仲介顏女及虛擬貨幣商35歲麥男帶回派出所偵辦。

據了解，陳男因在大陸經商急需用錢周轉，但銀行匯率較高，想省錢才透過地下匯兌方式，用虛擬幣來換人民幣。先透過同業介紹認識仲介公司顏女，顏女再通過合作夥伴麥男介紹想將虛擬幣變現的蔡男。陳男帶著新台幣262萬會面，蔡男先依據泰達幣市價與新台幣換算，再把同等價值近9萬顆泰達幣匯給麥男，由他轉給遠在大陸的顏女友人「小郭」，但麥男轉給「小郭」後，「小郭」沒有依照約定將人民幣匯到陳男指定帳戶，隨即失去聯繫。

此時陳男未拿到人民幣，因此不願交付新台幣262萬元，而蔡男發現自己不但損失9萬顆泰達幣，亦無法取得現金262萬，立即報警。員警到場了解後，將顏女及麥男2人帶回派出所，訊後依詐欺罪移送地檢署偵辦。由於陳男也涉及糾紛，警方也查扣他帶來的262萬現金。