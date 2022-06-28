高雄陳姓男子習慣在陽台點線香，去年12月凌晨不慎引發火警，火勢延燒到兩側鄰宅，害鄰居家4、5樓燒毀，所幸無人傷亡。無端遭受池魚之殃的鄰居憤而提告，高雄地檢署偵結後，認定陳男點香不慎釀災，依公共危險罪嫌起訴。

陳男平時有拜拜點香的習慣，去年12月將點燃的線香插在4樓陽台前，任由線香燃燒，火星引燃建材，火勢一路向上蔓延至5樓，甚至向兩側鄰宅延燒。熟睡中的鄰居根本措手不及，警消人員獲報到場搶救，所幸及時壓制大火，但鄰宅4、5樓房間早被燒到木質天花板碳化、內部裝潢和物品也幾乎付之一炬。

消防局火災原因調查鑑定書指出，陳男住家4樓房間及陽台燒毀情況最為嚴重，研判就是陳男點燃的線香未熄滅、插在陽台導致起火。

偵訊時陳男坦承有點香後插在陽台的習慣，檢方考量火勢延燒並沒有造成鄰宅鋼筋混凝土、牆壁、屋頂等主要結構毀損，未達喪失建築物效用的程度，偵結後依公共危險罪將陳男起訴。