上海封城政策解除後，大陸股市觸底反彈，外資也大舉重回中國市場。外資透過滬深港通北向資金6月以來截至24日，淨流入達627.29億元人民幣，為今年以來最大單月買超。

在大陸政府的寬鬆貨幣政策及財政刺激下，統一投信持續看好後續中國股市表現，並較青睞長期成長趨勢明確或受惠政策的產業，例如：太陽能、通訊、基建、智能車、油服（油田服務）、國產軟體及醫藥。

統一投信指出，大陸各地封城政策解除後，供應鏈逐步重回正軌，經濟活動恢復。4月以來，大陸政府也積極推出各項貨幣及財政政策，包括連續降準、降息、加快地方政府專項債發行、加大紓困及補貼等，力保經濟成長的態度明確。

受到封城的影響，上半年大陸經濟成長疲弱，若要達成今年經濟成長目標，下半年大陸政府勢必加大釋放政策利多，推動大陸經濟在下半年加速成長。另外，美國在通膨壓力下，下半年也有望降低中國輸美關稅門檻，為大陸淨出口帶來助益。