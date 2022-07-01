農委會1日指出，因疫情影響，國人防疫及保健觀念大為提升，且近期正值國產鹿茸盛產期間，農委會與財團法人中央畜產會特別邀請養鹿產業團體、營養師及金牌主廚，推廣及鼓勵國人認明選購具「國產鹿茸標章」之新鮮現採國產鹿茸，並讓國人了解國產鹿茸為增強體力及維持健康的最佳選擇。

農委會與中央畜產會1日舉辦「買鹿茸看標章 安心選購有保障」記者會，農委會表示，為鼓勵民眾購買鹿茸滋養身體，同時大力支持國產鹿茸產業，民眾凡於8月31日前至國產鹿茸標章示範戶購買具標章之產品，並掃描標章上QR Code即可參加抽獎活動，總共30項大獎，價值超過30萬元好禮等民眾帶回家！

農委會說明，依據2021年畜牧類農情統計調查結果，我國養鹿戶數約有531戶，飼養共約16,700頭鹿隻，每年3-6月期間為台灣水鹿採收鹿茸的季節，緊接著6-9月由梅花鹿及紅麋鹿接棒，整體鹿茸採收期長達半年之久。為提升養鹿業者飼養效率，畜產會與中華民國養鹿協會自2005年起共同舉辦鹿茸重量比賽，藉由良性競爭促進鹿農交流並強化飼養管理、疾病防治及選拔育種等觀念與技術，使產茸量逐年成長（台灣水鹿大茸組以一頭產茸最重495台兩及頭剪組一頭產茸323.6臺兩為榜上紀錄）。

農委會強調，藉由「買鹿茸看標章 安心選購有保障」記者會特別邀請知名營養師高敏敏與金牌主廚李哲松聯手，透過現場展示鹿茸料理讓民眾能夠更充分了解鹿茸的營養成分，以及鹿茸購買回家後如何料理食補。

高敏敏表示：「不論是中西方，鹿茸都被認為是珍貴的食補藥材，有助於幫助調節體質、增強體力、維持健康」。國產鹿茸更是值得國人選用的天然養生品，為增強體力及維持健康的最佳選擇，農委會呼籲大家切勿購買來路不明鹿茸，民眾購買前須認明選購具「國產鹿茸標章」之產品，及由中華民國養鹿協會及中華民國鹿產品運銷合作社輔導開發之鹿茸加工產品，才能吃得安心又能保障自身權利。