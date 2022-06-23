藝人歐陽靖，從日本返台生下兒子「新醬」後，帶著孩子定居台南，常在社群分享育兒日常的她，之前曬出兒子崩潰躺地的照片遭轟自私，近來因為漁光島發生溺水意外，讓常帶著兒子到此地遊玩的她，收到網友私訊提醒不要再帶兒子去玩，更被質疑是危險示範，讓她無奈發文回應。

台南漁光島21日下午有高中畢業生被海浪捲走，經送醫搶救仍宣告不治，事件發生後，歐陽靖立刻收到網友私訊提醒不要帶兒子去漁光島，更不該做危險示範，對此，她表示漁光島水域一直以來是禁止游泳，不過仍有很多人進行海上活動，甚至許多業者經營衝浪、SUP體驗課程，每到周末假日都是滿滿游泳人潮，只是沒有相關單位取締或檢舉。

歐陽靖帶兒子到漁光島玩被指是危險示範。(歐陽靖・裏東京生存記臉書)

歐陽靖表示漁光島雖有暗湧，但對水性好的人而言不構成威脅，問題在於民眾無法評估自身能力，明明不了解水域卻依然輕忽，像是夏季青少年戲水事故，十之八九在於不熟悉當下環境，她舉例「有人發生山難，政府就該禁止所有人入山」的邏輯是錯誤，如此是否鼓吹親近大自然的登山家們得道歉並被咎責？接著強調沒人希望意外發生，反倒該讓孩子了解大自然的美好與危險，藉此養成評估能力，而不是一味禁止。

歐陽靖指出台灣是海島，卻有近半數人不會游泳，父母擔心出事，採用不讓孩子接觸的教養方式，政府單位則是出事就拉封鎖線，而不是教育民眾親近大自然的必然危險性，並讓民眾養成後果自負的責任感，最後也希望大家不要擔心，自己不會再帶兒子去漁光島玩水，頂多看海玩沙，享受美麗的夕陽，也希望不要再有憾事發生。